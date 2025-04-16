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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

        Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 23:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:14
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        Galatasaray derbide final biletini aldı
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        Fenerbahçe, SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, sarı-kırmızılılar 20-25, 31-29, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Bu sonuçla Galatasaray, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

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