Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Hellas Verona: 1 - Juventus: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Hellas Verona: 1 - Juventus: 1

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, konuk olduğu Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.09.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Yıldız'lı Juventus, 1 puana razı oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırladı.

        Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maç 1-1 bitti.

        Konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

        Hellas Verona 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Takımlar devreye berabere girdi.

        Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahada ayrıldı.

        Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

        Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Victor Nelsson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Al Musrati yedek kulübesinde forma şansı bekledi ancak bulamadı.

        Bu sonuçla beraber Hellas Verona maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer alırken, Juventus ise maç fazlasıyla

        Ligin sonraki haftasında Hellas Verona, deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!