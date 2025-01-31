MAÇ SONUCU | Konyaspor: 3 - Bodrum FK: 1
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, evinde ağırladığı Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Tümosan Konyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan, 36. ve 55. dakikada ise Blaz Kramer kaydetti.
Bodrum FK'nin tek golünü ise 69. dakikada Fredy atarken, Taylan Antalyalı 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Konyaspor puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça yükselen Bodrum FK 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.