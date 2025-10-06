Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fransa MAÇ SONUCU: Lille: 1 - PSG: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Lille: 1 - PSG: 1

        Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille ile PSG 1-1 berabere kaldı.

        Giriş: 06.10.2025 - 00:15 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:15
        Lille ile PSG yenişemedi!
        Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lille ve PSG karşı karşıya geldi.

        Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Lille'e beraberliği getiren golü ise dakika 85'te Ethan Mbappe attı.

        Lille forması ile mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Lille, puanını 11 yaptı. PSG, 16 puana yükseldi.

        Milli aranın ardından Lille, Nantes deplasmanına gidecek. PSG, Strasbourg'u ağırlayacak.

