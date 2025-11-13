Habertürk
        MAÇ SONUCU: Nijerya: 4 - Gabon: 1

        2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Victor Osimhen'in forma giydiği Nijerya, normal süresi 1-1 sona eren maçta Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:17
        Osimhen, elemelerde Lemina'yı üzdü!
        2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek finale yükseldi.

        Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.

        Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

        Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.

        NİJERYA'NIN RAKİBİ DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

        2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

        Fas'ın başkenti Rabat'taki El Barid Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

        Mücadelenin 90+2. dakikasında Chancel Mbemba'nın attığı golle 1-0 galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finaline yükseldi.

        Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, müsabakada Kamerun'un kalesini korudu.

        Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finalinde Nijerya ile eşleşti. İki takım arasındaki final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

        Galip gelen takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için kıtalar arası play-off bileti alacak.

