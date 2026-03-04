Canlı
        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Zeren Spor: 1 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Zeren Spor: 1

        AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, sahasında ağırladığı Zeren Spor'u 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 20:24
        VakıfBank, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

        VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Zeren Spor’u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Sarı-siyahlılarda Tijana Boskovic 20, Marina Markova 18, Zehra Güneş 12, Helena Cazaute 11 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi. VakıfBank yarı finalde, Galatasaray Daikin - Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        SALON: VakıfBank Spor Sarayı

        HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

        VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Cazaute, Deniz Uyanık

        ZEREN SPOR: Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin, Ceren Önal (L), Gatina, Malinov

        SETLER: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

        SÜRE: 24’, 32’, 25’, 25’

