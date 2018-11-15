SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Viktor Orban
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına inandığını belirterek, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

15.11.2018 - 12:52 | Güncelleme: AA

Viktor Orban, başkent Budapeşte'de bulunan, Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat'ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Adnan Polat ve beraberindeki Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Orban, açıklamalarda bulundu.

Batı medyasında Türkiye'ye haksız eleştirilerin yöneltildiğini belirten Orban, "Macaristan, hiç kimseye ülkesini nasıl yöneteceği konusunda eğitim verme taraftarı değil. Türkler, kendi ülkelerini yönetmeyi herkesten daha iyi bilir. Ben de kendi ülkemi herkesten iyi yönetirim. Diğer ülkelere saygı göstermek istiyorsanız, seçimle gelenlere de saygı duymalısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ı ziyaret ettiğinde Türkiye'ye olan saygımızı kendisini iyi ağırlayarak gösterdik." diye konuştu.

Macar ve Türk halkının birbiri hakkında olumlu düşündüğünü aktaran Başbakan Orban, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile çok özel bir dostluğumuz var. Buradaki insanlara sorduğunuzda Türkler hakkında çok pozitif cevaplar alırsınız. Türkiye'de olduğum zaman bana, ülkeme ve vatandaşlarıma karşı Türkler tarafından büyük bir saygı görüyoruz. Politik tabanımız iki tarafın arkadaşlığı üzerine kurulmuş vaziyette. Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak kabul ediyoruz. 100 milyona yakın nüfusu var. Dünyanın en önemli ekonomilerinden biri. Yapı olarak çok güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek yıllar içinde en iyi 10 ekonomiden biri olacaklarını söylemesine katılıyorum. Avrupa'nın menfaatleri için Türkiye ile elimizden geldiği kadar çok iş birliği yapmamız gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda karşıt görüş belirtmesini anlayabiliyorum. Karşı olmak yeterli değil. Başka bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Nasıl iş birliği yapıp nasıl beraber yaşayacağımızı da ortaya koymamız lazım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güvenlik ve ekonomi açısından stratejik iş birliğinin olması gerekiyor. Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Sağlam temellere dayalı bir iş birliği anlaşması lazım. Eğer Avrupa sadece eleştirip çözümü de ortaya koyamıyorsa nasıl Avrupa olacak?"

"GÜL BABA TÜRBESİ, HEM TÜRKLER HEM DE MACARLAR İÇİN AYNI DERECEDE ÖNEMLİ"

Macaristan Başbakanı Orban, restore edilmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılan Gül Baba Türbesi'nin hem Türkler hem de Macarlar için önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Türbenin çok özel bir yer olduğunu aktaran Orban, "Gül Baba Türbesi, hem Türkler hem de Macarlar için aynı derecede önemli bir yer. Cumhurbaşkanı gelmeden önce burası utanılacak kadar kötü durumdaydı. İhmal edilmiş, bir kenara atılmıştı. Birkaç sene önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buranın restore edilmesi için bir konuşmamız olmuştu. Bu fikir bana eski Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan gelmişti. Adnan Polat ile Türk-Macar ilişkilerini geliştirmek için beraberiz. Gül Baba Türbesi'nin bunun sembolü olması açısından kendisi beni ikna etti." şeklinde görüş belirtti.

Türbenin Macaristan açısından milli gurur olduğunu vurgulayan Orban, şunları kaydetti:

"İki lider karar verdiği zaman bunun hayata geçmesi çok kolay zannediyorlar ama esasında öyle olmuyor. Bürokrasi her yerde bürokrasi. Burası belli kurallar manzumesi içinde yapıldı. Bürokrasinin vahşi ormanında yolumuzu kısa kestik ve yapımına başladık. Türkiye'nin bürokrasisi de bizimki kadar güzel. Bundan dolayı çok iyi anlaşabiliyoruz. Ülkelerde milli gururu okşayan semboller var. Gül Baba Türbesi, sadece Türkiye için değil bizim için de geçerli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile herkesin tarihe saygı göstermesi konusunda mutabakata vardık. Savaşlarda iki taraftan da kahramanlar çıkıyor. Kahramanlık ve vatanseverliğe saygı göstermemiz lazım. Burası Macarlar ile Türklerin bir araya gelebileceği, sohbet edip birlikte çay ve kahve içerek gurur duyacağı yer. Gül Baba Türbesi'ne sahip olduğumuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına katıldığı için gurur duyuyoruz."

Türkiye ile Macaristan arasında iyi ilişkilerin olduğunu aktaran Polat, "Gül Baba, Türk-Macar ilişkilerinde bir sembol oldu. İlişkilerimiz son derece iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban hemen hemen her konuda mutabıklar. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım, iyi bir trend içinde. Gül Baba ile kültürel aktiviteler de artacak. Buradaki Gül Baba Vakfının temel amacı Macaristan'da bulunan 600'e yakın Osmanlı eserini restore edip ecdadımızın geçmişine sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X