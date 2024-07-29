Macaristan Başbakanı Orban'dan, Olimpiyatların açılışından dolayı Fransa'ya imalı eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı" olduğunu belirterek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilerden dolayı Fransa'yı imalı şekilde eleştirdi.

Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde dün düzenlenen etkinlikte, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirdiği konuşmasını içeren video paylaştı.

Videoda, Orban, iki husustan dolayı bu konuda sakin kalmaları gerektiğini dile getirdi.

Orban, açılış gösterilerinde gördüklerinden rahatsızlık duysalar bile Fransızları "gücendirmemeleri" gerektiğini belirterek, Fransızların kısa, orta ve uzun vadede birçok açıdan müttefikleri olacaklarını kaydetti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan "stratejik özerklik" fikri ile "ulusal egemenlik" fikri arasında düşündüklerinden çok daha fazla "örtüşme" olmasını ilk husus olarak açıklayan Orban, "İkincisi, bu çok liberal bir düşünce olabilir ama ben risk alacağım. Sonuçta her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı vardır. İşte olan bu." ifadesini kullandı.

Orban, dünkü etkinlikte yaptığı konuşmada, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar, ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." demişti.