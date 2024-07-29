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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan, Olimpiyatların açılışından dolayı Fransa'ya imalı eleştiri | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'dan, Olimpiyatların açılışından dolayı Fransa'ya imalı eleştiri

        Paris 2024 Yaz Olimpiyatları açılışına, drag queen'lerin Leonardo da Vinci tarafından resmedilen, İsa peygamber ve havarilerini konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunu canlandırması damga vurmuştu. Tartışmalara sürerken, Macaristan Başbakanı Orban, "her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı" olduğunu belirterek, Fransa'yı imalı şekilde eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:31
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        Orban'dan Fransa'ya imalı eleştiri
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        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı" olduğunu belirterek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilerden dolayı Fransa'yı imalı şekilde eleştirdi.

        Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde dün düzenlenen etkinlikte, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirdiği konuşmasını içeren video paylaştı.

        Videoda, Orban, iki husustan dolayı bu konuda sakin kalmaları gerektiğini dile getirdi.

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        Orban, açılış gösterilerinde gördüklerinden rahatsızlık duysalar bile Fransızları "gücendirmemeleri" gerektiğini belirterek, Fransızların kısa, orta ve uzun vadede birçok açıdan müttefikleri olacaklarını kaydetti.

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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan "stratejik özerklik" fikri ile "ulusal egemenlik" fikri arasında düşündüklerinden çok daha fazla "örtüşme" olmasını ilk husus olarak açıklayan Orban, "İkincisi, bu çok liberal bir düşünce olabilir ama ben risk alacağım. Sonuçta her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı vardır. İşte olan bu." ifadesini kullandı.

        Orban, dünkü etkinlikte yaptığı konuşmada, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar, ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." demişti.

        - Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

        Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

        Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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