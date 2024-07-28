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        Haberler Dünya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları açılışındaki 'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor: Teknoloji şirketi reklamlarını çekti! | Dış Haberler

        Paris 2024 Yaz Olimpiyatları açılışındaki 'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor: Teknoloji şirketi reklamlarını çekti!

        Paris 2024 Yaz Olimpiyatlar açılışına, drag queen'lerin Leonardo da Vinci tarafından resmedilen, İsa peygamber ve havarilerini konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunu canlandırması damga vurdu. Tartışmalı gösterinin ardından ABD'li teknoloji şirketi olimpiyat reklamlarını durduklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:59
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        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
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        Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı görkemli bir açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queen'lerin canlandırdığı "Son Akşam Yemeği" tablosu oldu.

        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması Haberi Görüntüle

        Mississippi merkezli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi C Spire, dünya çapında tartışmalara yol açan gösteriden sonra olimpiyat reklamlarını durdurduklarını açıkladı.

        Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

        NY Post'un haberine göre, C Spire reklamlar için ne kadar para harcadıkları bilgisini paylaşmayı reddetti.

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        C Spire, The Post ile hangi tür reklamların çekildiğini veya dört yılda bir düzenlenen dünya etkinliğinin bir parçası olmak için ne kadar para harcadıklarını paylaşmayı reddetti

        Mississippi Valisi Tate Reeves, C Spire'ın kararını desteklediğini duyurdu ve "Özel sektörün ayaklarının yere bastığını görmekten gurur duyuyorum. Tanrı alay konusu yapılamaz. C Spire sağduyulu bir çizgi çizdi." dedi.

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        #paris 2024
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