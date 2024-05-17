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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban: Slovakya Başbakanı yaşam ve ölüm arasında

        Macaristan Başbakanı Orban: Slovakya Başbakanı yaşam ve ölüm arasında

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, suikaste uğrayan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 'yaşam ve ölüm arasında' olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:48
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        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
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        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Orban, Avrupa çapında şok dalgaları yaratan suikast girişimi nedeniyle iki gündür yoğun bakımda bulunan Fico'nun, 'yaşamla ölüm arasında' olduğunu söyledi.

        Macar Başbakan, "Başbakan için dua ediyoruz. Kendisine acil şifalar ve işinin başına dönmesini diliyoruz" dedi.

        Orban, ABD Başkanlık Seçimleri'nin Avrupa'da barış ya da savaşın seyrini değiştireceğini ve Fico'nun bu kampanya sürecinde 'özleneceğini' söyledi.

        Slovak doktorlar, pazartesi günü bir araya gelerek Başbakan Fico'nun sağlık durumunu ve başkent Bratislava'daki bir hastaneye nakil gerekip gerekmediğini değerlendirecek.

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        Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya çarşamba günü silahlı saldırı düzenlenmişti. Üç dönemdir başbakanlık koltuğunda oturan 59 yaşındaki Robert Fico'ya, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında suikast girişiminde bulunulmuş, ağır yaralanan Fico, saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılmıştı.

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