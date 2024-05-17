Macaristan Başbakanı Orban: Slovakya Başbakanı yaşam ve ölüm arasında

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Orban, Avrupa çapında şok dalgaları yaratan suikast girişimi nedeniyle iki gündür yoğun bakımda bulunan Fico'nun, 'yaşamla ölüm arasında' olduğunu söyledi.

Macar Başbakan, "Başbakan için dua ediyoruz. Kendisine acil şifalar ve işinin başına dönmesini diliyoruz" dedi.

Orban, ABD Başkanlık Seçimleri'nin Avrupa'da barış ya da savaşın seyrini değiştireceğini ve Fico'nun bu kampanya sürecinde 'özleneceğini' söyledi.