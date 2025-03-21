Macaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Macaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Macaristan hangi kıtada yer alıyor, Macaristan’ın başkenti neredir, Macaristan Türkiye saat farkın ne kadar gibi soruların cevabını almak için yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Macaristan Hangi Kıtada Yer Alıyor?

Tarihi geçmişi çok eskilere dayanan Macaristan, yüzyıllardır süreğen kültürel birikimi, çok iyi şartlara sahip olan ekonomik koşulları, yüksek standartta sunulan eğitim sistemi gibi özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Kendini neredeyse her alanda geliştirmiş olan Macaristan hangi kıtada yer alıyor sorusunun cevabını merak edenler için ülkenin Avrupa kıtasında bulunduğunu belirtelim. Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan Macaristan’ın yüz ölçümü, 131.957 kilometre kare…Ülkenin konumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenleri düşünerek, Macaristan nerede bulunuyor sorusunun yanıtını açalım. Macaristan’ın tam konumu şu şekilde;

- Kuzeyde: Slovakya

- Güneyde: Sırbistan ve Hırvatistan

- Doğuda: Romanya ve Ukrayna

- Batıda: Avusturya ve Slovenya bulunur.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin komşusu olan Macaristan Türkiye saat farkı, oldukça azdır. Türkiye ve Macaristan arasında iki saat fark bulunur. Türkiye, Macaristan iki saati ileridedir. Örneğin; Macaristan saati 06.25 iken, Türkiye saatleri ise 08.25’i gösterir.

Macaristan Başkenti ve Macaristan Şehirleri

Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri sayılan Macaristan’ın başkenti, Budapeşte’dir. Budapeşte, Macaristan’ın başkenti olmasının yanı sıra, ülkenin en kalabalık şehridir. Şehrin tarihi geçmişi antik Kelt yerleşimine kadar gitmektedir. Dolayısıyla geçmişten bu yana önemli bir coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir. Öyle ki Tuna Nehri’nin Budapeşte şehri içinde yer alan bölümü UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiştir. Budapeşte, pek çok mimari eseri de içinde barındırır. Bunlardan biri Budin Kalesi’dir. Ancak ülkenin güzellikleri elbette yalnızca Macaristan’ın başkenti Budapeşte ile sınırlı değil. Macaristan şehirleri sayısı, toplamda yirmi beş olup, hepsi içinde görülmesi gereken pek çok değer barındırır. Turistik anlamda gezilecek Macaristan şehirleri sıralamasında Budapeşte en başta yer alırken, muhakkak görülmesi gereken diğer isimler ise; Pecs, Debrecen, Eger ve Szeged şeklinde sıralanabilir.