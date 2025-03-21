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        Haberler Bilgi Yaşam Macaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Macaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Macaristan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Macaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Macaristan, dünyanın en popüler şehirleri sıralamasında ilk on beşte bulunuyor. Ülke, sadece popülerliği ile değil mali durumuyla da kendini gösteriyor. Dünyanın onuncu dinamik ekonomisi olarak adlandırılan Macaristan, görülmeye değer ülkeler arasında yer alıyor. Mimarisi, tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle, her yıl binlerce turisti kendisine çekiyor. Macaristan'ı ziyaret etmek isteyenler, ülkeyle ilgili bazı bilgileri merak ediyorlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:07
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        Macaristan Nerede?
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        Macaristan hangi kıtada yer alıyor, Macaristan’ın başkenti neredir, Macaristan Türkiye saat farkın ne kadar gibi soruların cevabını almak için yazımıza bir göz atabilirsiniz.

        Macaristan Hangi Kıtada Yer Alıyor?

        Tarihi geçmişi çok eskilere dayanan Macaristan, yüzyıllardır süreğen kültürel birikimi, çok iyi şartlara sahip olan ekonomik koşulları, yüksek standartta sunulan eğitim sistemi gibi özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Kendini neredeyse her alanda geliştirmiş olan Macaristan hangi kıtada yer alıyor sorusunun cevabını merak edenler için ülkenin Avrupa kıtasında bulunduğunu belirtelim. Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan Macaristan’ın yüz ölçümü, 131.957 kilometre kare…Ülkenin konumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenleri düşünerek, Macaristan nerede bulunuyor sorusunun yanıtını açalım. Macaristan’ın tam konumu şu şekilde;

        • - Kuzeyde: Slovakya
        • - Güneyde: Sırbistan ve Hırvatistan
        • - Doğuda: Romanya ve Ukrayna
        • - Batıda: Avusturya ve Slovenya bulunur.

        Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin komşusu olan Macaristan Türkiye saat farkı, oldukça azdır. Türkiye ve Macaristan arasında iki saat fark bulunur. Türkiye, Macaristan iki saati ileridedir. Örneğin; Macaristan saati 06.25 iken, Türkiye saatleri ise 08.25’i gösterir.

        Macaristan Başkenti ve Macaristan Şehirleri

        Avrupa’nın en gözde ülkelerinden biri sayılan Macaristan’ın başkenti, Budapeşte’dir. Budapeşte, Macaristan’ın başkenti olmasının yanı sıra, ülkenin en kalabalık şehridir. Şehrin tarihi geçmişi antik Kelt yerleşimine kadar gitmektedir. Dolayısıyla geçmişten bu yana önemli bir coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir. Öyle ki Tuna Nehri’nin Budapeşte şehri içinde yer alan bölümü UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiştir. Budapeşte, pek çok mimari eseri de içinde barındırır. Bunlardan biri Budin Kalesi’dir. Ancak ülkenin güzellikleri elbette yalnızca Macaristan’ın başkenti Budapeşte ile sınırlı değil. Macaristan şehirleri sayısı, toplamda yirmi beş olup, hepsi içinde görülmesi gereken pek çok değer barındırır. Turistik anlamda gezilecek Macaristan şehirleri sıralamasında Budapeşte en başta yer alırken, muhakkak görülmesi gereken diğer isimler ise; Pecs, Debrecen, Eger ve Szeged şeklinde sıralanabilir.

        Macaristan Bayrağının Anlamı

        Güçlü ve eski tarihi geçmişe sahip olan Macaristan tam adı, Macaristan Demokratik Cumhuriyeti’dir. Parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilen ülke, bu sisteme 1989 yılında geçmiştir. Ülkenin resmi dili Macarca olarak kabul görse de İngilizce ve Almanca da sık kullanılan diller arasındadır. Macaristan bayrağının anlamı, ülkenin inandığı değerleri temsil eder. Bayrakta yatay şekilde üç renk yer alır. Bu renkler, kırmızı, beyaz ve yeşil olarak sıralanmıştır. Bayrağın en üstünde yer alan kırmızı, gücü temsil eder. Ortada bulunan beyaz inancı ve son olarak yeşil ise umudu simgeler.

        Macaristan Nüfusu ve Macaristan Para Birimi

        Avrupa’nın önemli şehirleri arasında adını duyuran Macaristan nüfusu, 2023 yılında 9,592 milyon olarak kayıtlara geçmiştir. 131.957 kilometre kare yüz ölçümüne sahip, Macaristan nüfusunun 2025 sonunda, 9,59 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyanın onuncu dinamik ekonomisi olarak isimlendirilen Macaristan para birimi ise Forintin. Forintin kodu; “HUF” ve simgesi ise “FT” olarak geçer.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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