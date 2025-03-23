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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan - Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Macaristan - Türkiye maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kazanan A Milliler, A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahada yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekipte Arda Güler'in kart cezası sona ererken, ilk maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Orkun Kökçü mücadelede forma giyemiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:07
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        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
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        SAAT: 20.00

        STAT: Puskas Arena

        HAKEM: Felix Zwayer

        YAYIN: TV8

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.

        Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner.

        Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, B. Dardai, Varga

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

        AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA

        İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkıyor.

        Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

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        Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

        Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

        ARDA GÜLER DÖNDÜ, ORKUN KÖKÇÜ CEZALI

        A Milli Futbol Takımı'nda kart cezası sona eren Arda Güler, rövanş maçına 11'de başlıyor. Cezası sona eren bir diğer oyuncumuz Merih Demiral ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

        Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemiyor.

        MERT GÜNOK, KAAN AYHAN, VE YUNUS AKGÜN KADRODAN ÇIKARILDI

        A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

        RAYYAN BANIYA ADAY KADRODA

        Ay-yıldızlı ekipte 2 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

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        Baniya, milli takımın yaptığı antrenmanda da yer aldı.

        ADAY KADRO

        A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

        Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

        Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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