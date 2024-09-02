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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Maccabi Tel Aviv futbolcusundan Beşiktaş açıklaması - Futbol Haberleri

        Maccabi Tel Aviv futbolcusundan Beşiktaş açıklaması

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerinden biri de İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:40
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        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
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        İsrail basınından Walla, İstanbul'da oynanması beklenen mücadelenin tarafsız sahada oynatılacağını iddia etmişti.

        "UEFA DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE GÜVENİYOR"

        Bu iddiaların ardından siyah-beyazlı yönetim sert açıklamalarda bulunurken Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, "Maccabi Tel Aviv maçı burada oynanacak. En azından fisktürde öyle. Devlet büyüklerimiz her türlü güvenliği alacaktır. UEFA da zaten algoritmaya bile almadı bu durumla ilgili. Sanıyorum UEFA'da devletimize, milletimize güveniyor." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ÇEKİNİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER!"

        Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili, "İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."

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        Maccabi Tel Aviv futbolcusu Osher Davida, Antalyaspor formasıyla yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin işgalini destekleyen mesaj verdiği gerekçesiyle Akdeniz ekibiyle sözleşmesi feshedilen ve Maccabi Tel Aviv forması giyen Sagiv Jehezkel ile maçın İstanbul'da oynanmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        "UMARIM BİZİMLE GEREKTİĞİ GİBİ İLGİLENİRLER"

        Davida konuyla ilgili, "Sagiv Jehezkel, İstanbul'da oynamaktan mutlu olacaktır. Bu maçta ne olacağını bilmiyorum. Orada yapmamız gerekeni yapacağız. Umarım bizimle gerektiği gibi ilgilenirler. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Ayrıca kurayla ilgili konuşan oyuncu, "Cuma günü İsrail'e giderken havaalanında kurayı birlikte gördük. İyi takımlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Heyecanlıydık çünkü bazı büyük isimlerle karşılaşacaktık. Bu lige ne kadar iyi takım olduğumuzu göstermek için geleceğiz." dedi.

        "ZOR KURA ÇEKTİK"

        Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ise açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi'nde zor kura çektik. Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlara karşı oynayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz, önce lig maçımıza odaklanacağız. Bu ay dört maçımız daha var. Braga, Avrupa'daki bir sonraki görevimiz olacak ama önce lige odaklanacağız." şeklinde konuştu.

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