Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle ABD’nin Sovyetler Birliği ile 1987 yılında yaptığı orta menzilli füzelerin kaldırılması anlaşmasından çekileceğini hesaba katarak, savunmada daha çok kendine dayalı olması için Avrupa Birliğinin kendine ait gerçek ordusunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı radyo konuşmasında, "ABD Başkanı Trump’ın birkaç hafta önce silahsızlanma anlaşmasından çekileceğini gördüğüm zaman burada kurban kim olacak? Avrupa ve onun güvenliği. Ben abartmıyorum" dedi.

Macron, Avrupa’da iki dünya savaşı arasındaki dönemle hali hazırdaki siyasi iklimi kıyaslayarak milliyetçiliğin ekonomik ve finansal krizin kıtayı etkilemesinde bir paralellik bulunduğunu söyledi.

ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında yapılan anlaşmayla iki ülkenin kara konuşlu orta ve kısa menzilli kara konuşlu balistik ve kruz füzelerinin kaldırılması (INF) anlaşması 500 ile 5 bin 500 kilometre menzilli füzelerin kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın ortak menzille silahları anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek, 20 Ekim’de basına yaptığı konuşmada, ABD’nin Rusya ile yaptığı 31 yıllık nükleer silahlar anlaşmasından geri çekilmeye niyeti olduğunu söylemişti. Trump, "Biz anlaşmayı bitireceğiz ve anlaşmadan çıkacağız" diye konuşmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin güvenlik taahhütleri konusundaki kaygılar sebebiyle Avrupa’nın entegrasyonunun daha sıkılaştırılması çağrısı yaparak, Avrupa’nın savunma güvenliğini acilen kendi eline almasına ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

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