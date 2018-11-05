İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca yapılan, “Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması” yayınlandı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Türkiye’yi temsilen 26 ilde 42 bin 754 kişi ile gerçekleştirilen ve bugüne kadar en fazla kişiye ulaşılan araştırma; Ülkemizde tütün, alkol ve madde kullanımına ilişkin durumu tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Konunun detaylarını İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'la konuştuk.

TOPLUMUN YÜZDE 31’İ HALA SİGARA İÇİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin neredeyse yarısı (%47) hayatında en az bir kez sigara, puro, pipo, nargile vb. bir tütün ürünü kullanmış. Erkeklerin 3/4’ü, kadınların 1/3’’i sigara vb içmeyi denemiş. İlk deneme yaşı 17. Toplumun 1/3’i (%31) sigara vb içmeye halen devam ediyor.

NÜFUSUN YÜZDE 22’Sİ ALKOLÜ DENEMİŞ

Alkol konusunda, nüfusun yüzde 22’sinin yaşamında en az bir kez alkollü içecek kullandığı belirlendi. Erkeklerin 1/3’i, kadınların ise yüzde 10’u alkolü denemiş. İlk deneme yaşı 20. Toplumun yüzde 8’i halen alkollü içecek tüketiyor.

Hekim önerisi dışında yatıştırıcı/sakinleştirici ilaç kullananların oranı yüzde 5. Erkeklerin yüzde 4’ü kadınların ise yüzde 7’si en az bir kez bu ilaçları kullanmış. İlk kez kullanılan yaş 32. Toplumun halen yüzde 2,3’ü bu ilaçları kullanmaya devam ediyor. Son çalışmaya göre ülkemizde tütün ve alkol kullanımında az da olsa düşüş olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, ilaç suistimalinin ciddi bir sorun olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

MADDE KULLANANLARIN YÜZDE 94’Ü ERKEK

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarının madde kullanımıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Madde kullananların yüzde 6’sı kadın iken yüzde 94’ünün erkek olması dikkat çekiyor. Bunun en önemli nedeni erkeklerin dışarıda daha fazla zaman geçirmeleri ve daha fazla gelir sahibi olmalarından kaynaklanıyor. Toplumun yüzde 3,1’inin yaşamında en az bir kez madde kullandığı belirtilen araştırmada kadınlarda bu oranın yüzde 0,3, erkeklerde yüzde 6 olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu oranın yaklaşık 1 milyon 7 yüz bin kişinin en az bir kez madde kullandığı anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Türkiye’de madde kullanmayı deneyenlerin yüzde 70’inin maddeyi kullanmaya devam ettiği gerçeği göz önüne alındığında, 1 milyondan fazla kullanıcı olduğu varsayılıyor.

GENÇLERE DİKKAT!

Hayatında en az bir kez madde kullananlara en çok 15-24 yaş grubunda (%35), ardından ise 25-34 yaş grubunda (%30) rastlanıyor. Madde kullanmış olanların 2/3’sinden fazlası bu genç yaş gruplarında yer alıyor. Madde ile tanışma ve ilk kullanım yaşı ortalaması 19. Madde kullananlar arasında yüzde 30 ile lise mezunları ilk sırada geliyor. Bu grubu yüzde 9 sıklıkla üniversite öğrencileri, yüzde 4 ile de ortaöğretim öğrencileri izliyor. Yaşamında en az bir kez madde kullananların yüzde 55’i bekar. Hane gelirine göre ise en yüksek oranın 2000 - 3000 TL (%25) arasında olduğu görülüyor. Madde kullananların 2/3’sinin hane geliri 1500 - 4000 TL arasında değişiyor.

TOPLUM UYUŞTURUCU BAĞIMLISINA HASTA GÖZÜYLE BAKIYOR

Araştırmada toplumun madde kullananlara bakışının da ölçüldüğünü söyleyen Prof. İlhan, genel nüfusun yüzde 15,5’i uyuşturucu bağımlısını “suçlu” görürken, yüzde 42,7’si “hasta”, yüzde 6,3’ü “ne suçlu ne hasta”, yüzde 30,5’i de “hem suçlu hem hasta” olarak değerlendiriyor. Yine toplumun risk algısına bakıldığında toplumun yüzde 75,2’si sigara kullanmayı “ağır risk” olarak tanımlarken, yüzde 82,8’i alkol kullanmayı, yüzde 97,3’ü uyuşturucu kullanmayı, yüzde 92,1’i de hekim önerisi dışında sakinleştirici/uyarıcı kullanmayı ağır risk olarak tanımlanıyor.

AVRUPA’DA HER 4 GENÇ VE 5 YETİŞKİNDEN BİRİ MADDE KULLANIYOR

Avrupa’da her 4 genç ve her 5 erişkinden biri madde kullanıyor. Araştırma sonuçları, ülkemizde madde kullanımının batı ülkelerindeki gibi büyük bir sorun olmadığına işaret etse de halk sağlığı ve toplum güvenliği için önemli bir engel olduğu ve üzerinde titizlikle durulması gerektiğine dikkat çekiliyor. Sorunun, ne önlem alınmayıp görmezden gelecek kadar küçük ne de abartılacak kadar büyük olduğu belirtiliyor. Halen başarı ile uygulanan Strateji ve Eylem Planlarının güncellenmesi ve devamlılığı da önemli görülüyor. Mücadelede başarının; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık, gençlik, aile, diyanet vb devlet kurumları ve STK gibi çok paydaşlı yaklaşımla elde edileceğine inanılıyor.

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