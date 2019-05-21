Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen sendikası yöneticilerinden oluşan bir heyet, madenciliğin ne kadar zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekmek için Bartın’ın Amasra ilçesinde bir kömür madenine inerek, madende görevli memur ve işçiler ile birlikte yerin 300 metre altında iftar açtı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde maden ocağına inerek, iftar programında madende çalışan memur ve işçilerle birlikte iftar yaptı.

Tonbul, “Maden ocağındaki iftar programımızla; kapalı ocak yeraltı madenciliğinin ne kadar zor şartlar altında icra edildiğini gerek kamuoyuna gerekse de devlet büyüklerine bir kez daha göstermeyi ve dikkatlerini bu alana çekmeyi hedefliyoruz” dedi

“ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ BİRİNCİ AĞIZDAN MASAYA YANSITACAĞIZ”

Tonbul, madende çalışan memur üyeleriyle yaptıkları görüşmede, ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde TTK ile alakalı masaya taşıyacakları talepleri bizzat üyelerimizin çalışma şartlarını yerinde inceleyerek, sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek toplama kararı aldıklarını söyledi.

Tonbul, "Sendikacılık anlayışımız doğrultusunda Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce yerelde yapacağımız birçok toplantı ve dijital platformlar aracılığı ile hiyerarşiyi ve bürokrasiyi kaldırıp üyelerimizin taleplerini doğrudan toplayarak masaya taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Doğu teşkilatlarımızla Ramazan Ayından önce gerçekleştirdiğimiz istişare ve eğitim toplantılarının artından üyelerle ilk toplantımızı TTK Amasra’daki emekçi kardeşlerimizle iftar açarak yapıyoruz. Bundan sonra diğer bölgelerimizde de benzer toplantılar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.