Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde madencileri kabul etti. Görüşmeye, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz katıldı.

Görüşmede, madencilik sektörünün sorunları tartışıldı. Kaz Dağları’nda yaşanan ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayın ardından gerçekleşen görüşmede madenciler, bu sektörün ekonomi ve kalkınma için “olmazsa olmaz” özelliğe sahip olduğunu, işin hakkını veren, doğayla barışık güzel örneklerin de bulunduğunu kaydetti.

ORTAK KOMİSYON

Madencilik sektörü, CHP’li milletvekillerinden oluşacak bir komisyonun, Türkiye’deki maden ocaklarını gezmesi talebinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Madem böyle bir talepte bulunuyorsunuz bunu gerçekleştirebiliriz. Milletvekili arkadaşlarımızdan bir komisyon kuralım ve Türkiye’deki madenlerde bir inceleme yapalım” dedi.

HABLEMİTOĞLU’NUN KİTABI DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, bu sektöre yönelik “provokatif” olarak değerlendirilen girişimler de konuşuldu. Madenciler, bu konudaki görüşlerini ve kuşkularını dile getirdi. Bu kapsamda, 2002 yılında bir suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun “Alman Vakıfları” adlı kitabı da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, bu kitabı okuduğunu söyledi.

KALPAKLI ATATÜRK

Madenciler, Kılıçdaroğlu’na madencilik sektörünü anlatan birkaç kitabın yanı sıra çok özel ve anlamlı bir armağan da verdi. Afyon bölgesinden çıkartılan, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının ve “liderlik” özelliklerini sıraladığı özdeyişinin basılı olduğu mermer bir tablet sunuldu.

Bu özdeyiş şöyle:

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Kılıçdaroğlu da konuklarına çikolata ikram etti.