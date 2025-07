Madımak için anma programı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olayların 32'nci yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak, dua etti.

Etkinliğin ardından açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1993 yılında yaşanan acı olayın tüm ülkeyi üzdüğünü belirterek, "Bu acı olayda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerin acılarını paylaşıyoruz sabır diliyoruz. Şu anda da buna benzer bir provokasyonların ve ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden eylemlerin de yine kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıkça söylediği çok net ifadeler var. Çünkü biz biliyoruz ki bize emanet edilen Anadolu coğrafyası ve merkezinde bulunan kadim ve sultan şehrimizde o tarihte de birilerinin vatandaşlarımızı, aziz milletimizi birbirine düşürecek büyük farklı hesapları vardı. O günün şartlarında buna Alevi-Sünni dediler, Türk-Kürt dediler, sağcı, solcu dediler. Bugün de laik-anti laik veya karşıtlık üzerine bazı provokasyonlara girişen eylemleri görüyoruz. Bunu açıkça buradan söylemek isterim. Bizler bu topraklar üzerinde asla bir daha böyle bir operasyon yapılmasına, pusu kurulmasına, aziz milletimizin her bir ferdinin birlik beraberliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biliyoruz, görüyoruz ve takip ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir ve beraber olarak tüm Sivaslı hemşehrilerimizle nasıl o gün oynanan oyunları boşa çıkarttıysak, birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiysek, bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

"ALEVİ-SÜNNİ DİYE BİR AYRIMIMIZ YOK"

Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması için çaba gösterdiklerini hatırlatan Güler, "Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ortaya koyduğumuz bir duruş var. Bu nedir, terörsüz Türkiye. Bu topraklarda huzurun, birliğin, beraberliğin devamı için ve şiddet ve silahın asla bu topraklarda bir daha adının konuşulmaması için bir çalışma yürütülüyor. Büyük fedakarlıklarla kazandığımız bu değerleri mutlaka korumamız lazım. İnşallah koruyacağız. 86 milyon aziz milletimizin her bir ferdinin zarar görmemesi, birliğini, beraberliğini muhafaza etmesi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşaması adına, biz her türlü çalışmayı, gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Bunu da buradan açıkça söylemek isterim. Ama uyanık olacağız. Aziz milletimizin her bir ferdi bu konularda çok duyarlı olmalı. Oynanan oyunları görmeli. Görüyorsunuz; kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı yıllarıdır devam ediyor. On binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan topraklarını terk etmiş. Yine güneyimizde büyük riskler var. Daha yakın zamanda katil İsrail'in İran'a saldırıları var. Durduk yere bir anda oldubittiyle bir gece vakti bir bağımsız devlete saldırabiliyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınabiliyor. Birleşmiş Milletler kararları yok sayılabiliyor. Bölgemizin bu kadar büyük riskler taşıdığı, dünyanın farklı riskli alanlara yöneldiği bu dönemlerde biz ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülkemizin, gelişmesi, kalkınması, büyümesi noktasında omuz omuza bir ve beraber olmalıyız. Bizler kardeşiz, bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok. Bizler komşu olarak, bu mahallelerde bu şehirde büyüdük. Burada o günün, o acı olay ile birlikte vefat eden 33 vatandaşıma ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklarda operasyon devam etti. 5 Temmuz 93'te de Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar köyümüzde de yine acı bir olay yaşamıştık. Ben orada da vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyoruz. Buradan açıkça söylemek isterim ki biz bu topraklarda bir ve kardeş olarak her zaman, her daim omuz omuza yaşayacağımıza, birbirimize güveneceğimize ve asla dışardan birilerinin operasyon yapmasına müsaade etmeyeceğimizi de buradan tekrar ifade etmek isterim" diye konuştu.