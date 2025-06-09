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        Haberler Dünya Madleen gemisinde İsrail alarmı | Dış Haberler

        Madleen gemisinde İsrail alarmı

        Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisinin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide alarm verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 02:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 02:41
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        Madleen gemisinde İsrail alarmı
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        Birleşmiş Milletler Özel Röportörü, Madleen gemisinin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu.

        Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yolculuk halindeki Madleen Gemisinde alarm verildiğini, gemidekilerin engellemeye karşı hazırlık yaptığını bildirdi.

        Gazze'de ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan gemide 2'si Türk 12 aktivist bulunuyor.

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        #Madleen gemisi
        #haberler
        #gazze
        #israil
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