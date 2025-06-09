Madleen gemisinde İsrail alarmı
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisinin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide alarm verildiğini açıkladı
Giriş: 09.06.2025 - 02:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 02:41
Birleşmiş Milletler Özel Röportörü, Madleen gemisinin etrafının 5 İsrail botuyla çevrildiğini duyurdu.
Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yolculuk halindeki Madleen Gemisinde alarm verildiğini, gemidekilerin engellemeye karşı hazırlık yaptığını bildirdi.
Gazze'de ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan gemide 2'si Türk 12 aktivist bulunuyor.
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