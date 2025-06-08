İsrail Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.