        Haberler Dünyadan Madonna dizi oyuncusu oldu

        Madonna dizi oyuncusu oldu

        Madonna, dizi çekiminde olduğu için bu yılki Oscar partisini kaçırdı

        Giriş: 17.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Dizi oyuncusu oldu

        Madonna, 2026 Oscar ödüllerinin ardından her yıl özel bir parti düzenliyordu. 'Popun Kraliçesi', genellikle uzun süredir menajerliğini yapan Guy Oseary ile birlikte düzenlediği, son derece özel Oscar sonrası partisi olan 'The Party'i veriyordu. Ancak bu yıl Madonna, bu özel etkinlikte yer almadı. Bunun nedeni, şu anda ABD dışında dizi çekiminde yer alması.

        Madonna, 'The Studio' dizisinin yakında yayınlanacak ikinci sezonu için sette bulunuyor. Oyunculuk yeteneklerini sergileyecek olan Madonna, İtalya'nın Venedik şehrinde kurulan sette görüntülendi.

        Ünlü oyuncunun sete gelirken görüntülenmesini önlemek için korumaları yoğun çaba sarf etti. Şemsiyeleri açarak Madonna'yı gizlemeye çalıştılar.

        Madonna, Seth Rogen tarafından yaratılan ve Rogen'in aynı zamanda başrolünde oynadığı yeni komedi dizisinin ikinci sezonu için kadroya dahil oldu.

