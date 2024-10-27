Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna erkek kardeşi ve annesinin mezarlık ziyaretinden fotoğraflar paylaştı - magazin haberleri

        Madonna erkek kardeşi ve annesinin mezarlık ziyaretinden fotoğraflar paylaştı

        Madonna, bu ayın başında kanserden ölen erkek kardeşi ve henüz 5 yaşındayken kaybettiği annesinin mezarlarını ziyaret etti. Kızı Lourdes ile mezarlığa giden ünlü şarkıcı, ziyaretinden fotoğrafları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Madonna, önceki gün kızı Lourdes ile birlikte, bir süre önce kaybettiği kardeşi ve annesinin mezarlarını ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, mezarlık ziyaretinden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

        2

        66 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', bu ayın başlarında pankreas kanserinden ölen kardeşi Christopher'ın mezar taşını "Eve Dönüş" notuyla yayınladı.

        3

        Ünlü şarkıcı, kardeşinin mezarına kırmızı güller bıraktıktan sonra annesi Madonna Fortin Ciccone'nin mezarına uğradı. Annesi, Madonna henüz 5 yaşındayken, 1963 yılında 30 yaşındayken öldü.

        4

        Madonna'nın hem erkek kardeşi hem de annesi, Michigan'daki Calvary Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Ünlü şarkıcının en büyük çocuğu olan 28 yaşındaki Lourdes, büyükannesinin mezar taşının yanında diz çökerek fotoğrafını çektirdi.

        5

        Madonna ayrıca büyükannesinin evinde bir mola verdi ve bu evin önünde bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Küçükken büyükannemin evinin bir malikane olduğunu sanıyordum" diye not düştü.

        6

        Madonna'nın erkek kardeşi Christopher Ciccone, 4 Ekim'de henüz 63 yaşındayken hayatını kaybetti.

        Kardeşinin ölümünden birkaç gün sonra sosyal medyasından paylaşım yapan Madonna, hayatında en yakın olduğu kişiyi kaybettiğini belirtmişti.

        7

        "Kardeşim Christopher öldü. Uzun zamandır bana en yakın insandı. Aramızdaki bağı açıklamak çok zor" diyen Madonna, "Bir ara konuşmadık ama hastalandığında yeniden barıştık. Onu olabildiğince yaşatmak için elimden geleni yaptım. Son zamanlarında çok acı çekiyordu" ifadesini kullanmıştı.

        #mezarlık
        #Madonna
        #madonnanın annesi
        #madonnanın erkek kardeşi
        #madonnanın kardeşi öldü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...