AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK

Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan Madonna'nın ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söylemişti. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için saklı tutulduğu bildirilmişti.