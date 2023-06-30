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Madonna hastaneden taburcu edildi

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu. Madonna için "Onu kaybedeceğimizi sanmıştık" açıklaması yapılmıştı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    Madonna'nın durumu iyiye gidiyor.
    Geçtiğimiz günlerde yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki şarkıcı taburcu edildi.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ise ne zaman yapılacağı belirtilmedi.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    DÜNYA TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

    Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    Guy Oseary, ayrıca yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hastanede tıbbı bakım altında olduğunu ancak doktorların şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını ifade etmişti.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    AİLESİ: ONU KAYBEDECEĞİZ SANDIK

    Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan Madonna'nın ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söylemişti. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için saklı tutulduğu bildirilmişti.
  • ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneden taburcu edildi - Son dakika magazin haberleri

    Madonna’nın aylardır bu turne için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini çok yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı düşünülüyor.

    Fotoğraflar: Reuters, İHA, AP

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