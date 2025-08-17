Habertürk
        Haberler Dünyadan Madonna İtalya'da Orta Çağ'dan kalma geleneksel at yarışlarını seyretti - magazin haberleri

        Madonna İtalya'da Orta Çağ'dan kalma geleneksel at yarışlarını seyretti

        Madonna, çocukları ve sevgilisiyle birlikte çıktığı İtalya tatilinde, bir Orta Çağ geleneği olan Palio di Siena at yarışlarını seyrederken görüntülendi

        Giriş: 17.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:00
        Orta Çağ geleneğini seyretti
        Madonna, İtalya'nın Toskana bölgesindeki ünlü Palio di Siena yarışlarını çocuklarıyla birlikte seyretti.

        67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', aile gezisinde at yarışını izlerken keyifli görünüyordu.

        Siena şehrinde düzenlenen bu geleneksel yarışların ilk resmi başlama tarihi, 1633. Madonna, Orta Çağ geleneği olan yarışı, çocuklarıyla birlikte balkondan seyretti.

        Altı çocuk annesi Madonna'ya, Carlos Leon'dan olan 28 yaşındaki kızı Lourdes, Guy Richie'den olan 25 yaşındaki oğlu Rocco, 2017'de evlat edindiği Malavi doğumlu 12 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere eşlik etti.

        Kendilerini selamlayan hayranlarına balkondan karşılık veren Madonna ve çocukları, bir ara telefonlarını ellerine alıp yarışı ve kalabalığı fotoğrafladı.

        Madonna aynı zamanda 19 yaşındaki Chifundo 'Mercy' James Kambewa Ciccone'nin de annesi. Ünlü şarkıcı, 2007'de Mercy'yi evlat edindiğinde, o, sıtma hastası dört yaşında bir yetimdi. Madonna, iki kez boşanmış olması nedeniyle üç yıl süren bir hukuk mücadelesiyle Mercy'yi evlat edinebildi.

        Madonna'nın 2006'da henüz 13 aylıkken, Malavi'de bir yetimhaneye maddi destek sağladığı sırada evlat edindiği 19 yaşındaki oğlu David Banda ise aile gezisine katılmadı.

        Madonna'ın 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de tatilde ona ve ailesine eşlik etti.

        #Madonna
        #At yarışı
        #italya
