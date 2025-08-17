Madonna İtalya'da Orta Çağ'dan kalma geleneksel at yarışlarını seyretti

Madonna, İtalya'nın Toskana bölgesindeki ünlü Palio di Siena yarışlarını çocuklarıyla birlikte seyretti.

67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', aile gezisinde at yarışını izlerken keyifli görünüyordu.

Siena şehrinde düzenlenen bu geleneksel yarışların ilk resmi başlama tarihi, 1633. Madonna, Orta Çağ geleneği olan yarışı, çocuklarıyla birlikte balkondan seyretti.

Altı çocuk annesi Madonna'ya, Carlos Leon'dan olan 28 yaşındaki kızı Lourdes, Guy Richie'den olan 25 yaşındaki oğlu Rocco, 2017'de evlat edindiği Malavi doğumlu 12 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere eşlik etti.

Kendilerini selamlayan hayranlarına balkondan karşılık veren Madonna ve çocukları, bir ara telefonlarını ellerine alıp yarışı ve kalabalığı fotoğrafladı.

Madonna aynı zamanda 19 yaşındaki Chifundo 'Mercy' James Kambewa Ciccone'nin de annesi. Ünlü şarkıcı, 2007'de Mercy'yi evlat edindiğinde, o, sıtma hastası dört yaşında bir yetimdi. Madonna, iki kez boşanmış olması nedeniyle üç yıl süren bir hukuk mücadelesiyle Mercy'yi evlat edinebildi.

Madonna'nın 2006'da henüz 13 aylıkken, Malavi'de bir yetimhaneye maddi destek sağladığı sırada evlat edindiği 19 yaşındaki oğlu David Banda ise aile gezisine katılmadı.