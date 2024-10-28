Madonna'nın yeni eşarplı stili: İki farklı şehirde aynı eşarbı taktı
Sıra dışı stiliyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Madonna, yeni eşarplı tarzıyla gündemde. Ünlü şarkıcı, iki gün üst üste farklı şehirlerde aynı eşarpla görüntülendi
Madonna, 28 yaşındaki erkek arkadaşı Akeem Morris ile New York sokaklarında dolaşırken kendini eşarpla gizledi. Kalabalığın arasında yürürken, elindeki içeceği yudumlayan 66 yaşındaki pop yıldızını tanıyan olmadı.
İlk bakışta Madonna'nın kendini paparazzilerden saklamak için tercih ettiği düşünülen eşarbın aslında yeni bir stil olduğu anlaşıldı. Çünkü Madonna, aynı eşarbı, iki gün üst üste taktı. Üstelik farklı ülkelerde, farklı şehirlerde...
Ünlü şarkıcı dün de Fransa'nın başkenti Paris'te eşarplı görüntülendi.
Yine siyahlar içinde olan Madonna'nın kıyafetinde bir başka dikkat çeken detay da tamamen fileden oluşan pantolonuydu.
Cesur kıyafetini siyah - beyaz eşarbıyla tamamlayan Madonna, Paris'te oğlu Rocco Ritchie'nin sergisini gezdi. Sergi çıkışında ünlü şarkıcının elinde bir resim taşıdığı görüldü.
Madonna, daha sonra oğlu Rocco ve moda tasarımcısı Michele Lamy ile Paris'te bir restorana gitti.
Madonna, bu ayın başında kanserden ölen erkek kardeşi ve henüz 5 yaşındayken kaybettiği annesinin mezarlarını ziyaretinden fotoğraflarını paylaşmış, mezar başında da yine eşarplı hali dikkat çekmişti.