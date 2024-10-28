İlk bakışta Madonna'nın kendini paparazzilerden saklamak için tercih ettiği düşünülen eşarbın aslında yeni bir stil olduğu anlaşıldı. Çünkü Madonna, aynı eşarbı, iki gün üst üste taktı. Üstelik farklı ülkelerde, farklı şehirlerde...