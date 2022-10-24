Madrid'de binlerce koyun şehrin göbeğinde

Yaz sıcaklarından dolayı yaylaya çıkarılan koyunların sonbahar ile yeniden köylere indirilmesine atfen yapılan Trashumancia Şenliği, günümüzde hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlıyor.

Madrid kent merkezindeki önemli meydanlarda yürütülen küçükbaş hayvanları görmek isteyen Madridliler ve turistler, yerel kıyafetleriyle şarkı söyleyip dans eden çoban ailelere de alkışlarıyla destek oldu.

Madrid Belediyesi etkinliğin bu yılki ana temasının, biyolojik çeşitlilik için faydalı olan ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden bu tür kapsamlı hayvan otlatmalarını ve ekolojik koridorları savunmak olduğunu bildirdi.

Kayıtlara göre, Madrid'de ilk Trashumancia 923 tarihinde başlasa da 1273'de Çobanlar Onursal Konseyinin kurulmasıyla resmileşirken, 1994 yılından bu yana şenlik olarak halkla birlikte kutlanıyor.