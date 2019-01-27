Son günlerde iç karışıklık ve ABD baskısıyla karşı karşıya kalan Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro, yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir ile bir röportaj gerçekleştiren Maduro, ülkesinde yaşanan gelişmeleri; "Venezuela adına demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananlarının tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar." ifadeleriyle değerlendirdi.

"OLAY YÜKSEK YARGIDA ÇÖZÜLECEK"

Trump yönetimiyle birlikte Amerikan baskısının arttığını belirten ve kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'nun Trump'tan talimat aldığını savunan Maduro, "Chavez'in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar. Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başka olmaya zorladılar. Amerika haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak'ta Bay Guaido'ya bizzat Trump'ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var." ifadelerini kullandı.

Olayı yüksek yargının çözeceğini belirten Venezuelalı lider, "Bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela'da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Yasal organlar çözümü sağlayacaklar. Barışı sağlayacağız ve güvenlik konseyinde yaptığımız gibi olanları kınamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KİMSE BİZE ULTİMATOM VEREMEZ"

Dört Avrupa ülkesinin Venezuela'da seçime gidilmemesi durumunda Guaido'yu başkan olarak tanıyacakları yönünde açıklamalarınının hatırlatılması üzerine Maduro, "Avrupa yine Venezuela ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık. Güneyde olduğumuz için bize karşı olan küçükseme küstahca. Bahsettiğimiz Avrupa elitleri Avrupa halkının görüşünü yansıtmıyor. Avrupa'da birçok iyi dosta sahibiz. Avrupa'daki liderler Trump'ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. Tüm Avrupa Trump'ı izliyor özellikle bu Venezuela olayında." dedi.

"2019'DA HİPER ENFLASYONU YENECEĞİZ"

Venezuela'da yaşanan hiper enflasyon ve ekonomik sıkıntılar hakkında konuşan Maduro, "Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyar dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019'da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz. Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için “Anavatan kartları” dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız." ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜĞÜMDE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği destek hakkında konuşan Maduro, "Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan'a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye'deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde Dışişleri Bakanı'ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bize demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da seçimlerin hile iddiaları nedeniyle tarafından boykot edilmesini gerekçe gösteren muhalefet 11 Ocak'ta yemin ederek, 6 yıl sürecek yeni başkanlık dönemine başlayan Nicolas Maduro'nun yemin etmemesini talep etmişti. Maduro'nun göreve başlamasının ardından, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, Maduro hükümetini yasa dışı ilan etmiş ve kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti. Guaido'nun bu hamlesinden çok kısa bir süre sonra ABD ve birçok Latin Amerika ülkesi Guaido'nun başkanlığını tanıdı. Rusya, Türkiye, Çin ve İran gibi ülkeler ise Maduro'ya destek veren açıklamalar yaptı. Venezuela'da sokaklara da taşan ve çıkan olaylarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği gerginlik halen devam ediyor.