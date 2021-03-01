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Boğaziçi Ventures’tan Mafia Games’e 3 milyon TL yatırım

Şans ve yetenek temelli ‘hybrid casual’ oyunlar geliştiren Mafia Games, uluslararası pazarlarda ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yapan Boğaziçi Ventures’tan Mafia Games’e 3 milyon TL yatırım aldı.

Mafia Games, Boğaziçi Ventures’tan 3 milyon TL yatırım aldı - Haberler
Boğaziçi’nden Mafia’ya yatırım!
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HABERTURK.COM

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika oyun geliştirme ekosistemlerinde ilk 3’te yer alan Türkiye’deki oyun sektöründe son yıllarda başarılı ‘exit’ler gerçekleştirilirken 500’den fazla küçük ve orta ölçekli oyun geliştirme stüdyosu kuruldu ve sektöre yaratıcı yeteneklerin güçlü akışı ile hızla büyüyor.

Oyun, Fintech, Perakende Teknolojileri ve Dijital Sağlık alanlarına yatırım yapan BV Growth fonu ile uluslararası pazarlarda ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yaparak ekosistemin büyümesine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures, şans ve yetenek temelli oyunları odağına alan, Fatih Polat ve Serkan Aksu’nun kurucusu olduğu yerli oyun girişimi Mafia Games’e 3 milyon TL yatırım yaptı.

Yatırım duyurusunu her hafta Clubhouse’da gerçekleştirdiği etkinlikte gerçekleştiren Boğaziçi Ventures ve Mafia Games, oyun fikri geliştirme, oyun tasarımı, oyun yayıncılığı, oyun sektöründeki hukuki süreçler ve Türkiye’deki oyun ekosistemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

CLUBHOUSE’TAN DUYURULDU

Boğaziçi Ventures ortaklarından ve başarılı teknoloji girişimlerine sahip, seri yatırımcı ve oyun sektörü uzmanı Burak Balık, Boğaziçi Ventures’ın Mafia Games’e 3 milyon TL yatırım yaptığını ilk kez Clubhouse yayınında açıklayarak, “Boğaziçi Ventures olarak, bir girişime yatırım yaparken genellikle ortak vizyonlar ve hayallere sahip olup olmadığımıza bakıyoruz. Mafia Games ile de gerçekleştirdiğimiz yatırım görüşmelerinde aynı hayalleri paylaştığımızı görmek bizi oldukça heyecanlandırdı” dedi.

Yayında, şans ve yetenek temelli oyun alanında dünyada başarılı oyun sayısının az olduğuna ve bu alandaki büyüme potansiyeline dikkat çekildi.

Mafia Games kurucularından Serkan Aksu, “Global oyun sektöründe gördüğümüz fırsatları değerlendirmek amacıyla çıktığımız yolda Boğaziçi Ventures'ın yatırımı ile hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Uzun yıllardır şans ve yetenek temelli oyunlar alanında çalışan ve 11 kişiden oluşan Mafia Games ekibi, oyunlarındaki şans ve yetenek temelli faktörler dolayısıyla matematikçiler, ekonomistler ve veri bilimciler (data scientist) ile birlikte çalışmalarının, onları diğer oyun stüdyolarından ayıran en büyük etken olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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