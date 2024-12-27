Magandalar çatıştı! Baba kız arada kaldı!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'de trafik tartışması sonrası silahlı çatışma çıktı. Yoldan geçen baba kız tam ortasında kaldı. Araçları delik deşik olurken kurşunlardan biri genç kadının başını sıyırdı.
Giriş: 27.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:44
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
Kocaeli'de trafik tartışması sonrası silahlı çatışma çıktı.
Yoldan geçen baba kız tam ortasında kaldı.
Araçları delik deşik olurken kurşunlardan biri genç kadının başını sıyırdı.
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