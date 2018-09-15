Mağaralardan binalara uzanan bir yerleşim yeri: Tabae

15.09.2018 - 11:41 | Güncelleme: İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde bulunan Tabae Antik Kenti, yan tarafındaki yerleşim yeriyle geçmişi ve bugünü birleştiriyor. Bölge sakinleri Anadolu’da kurulan ilk kent devletlerinden biri olduğu ve içerisinde mağaralar bulunan doğal bir kale görünümündeki kentin yapılacak çalışmalarla ülke turizmine katkı sağlayabileceğini söylüyor

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Denizli’nin Kale ilçesinde ilçe merkezine bir kilometre uzaklıkta olan Tabae Antik Kenti, diğer adıyla Eski Kale, ziyaretçilerini bekliyor.

İHA'nın haberine göre kentin Büyük İskender'in seferleri ile dünya sınırlarını değiştirmesi sonucu Anadolu’da kurulan ilk kent devletlerinden biri olduğu ve döneminde içerisinde bir kale bulunan bir yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan kazı çalışmalarıyla kentin büyük bir kısmının ortaya çıkarıldığı fakat daha toprak altında olan kısımların bulunduğu görülüyor. Yerleşim yeri olarak kullanıldığı dönemde insanların kalenin bilindiği tepedeki taşları oyarak mağaralar açıp, günlük hayatta kullandığı, bulunduğu tepenin coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması nedeniyle tercih edildiği tahmin ediliyor.

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Bölgede yapılan kazı çalışmaları yaz mevsimlerinde devam ederken, kentteki mağaraların ve soğuk doğal suların aktığı su kanallarının turizme açılması adına yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülüyor. Bölge sakinleri antik kentin yapılacak restorasyon çalışmalarıyla ülke turizmine önemli katkılar sağlayabileceğin ve gelecek olan yerli-yabanı turistlerle hem kentin tanınırlığının arttırılmasını hem de bölgenin ekonomisine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

HER YAŞAYAN BİR ESER BIRAKTI

30 yıl öncesi kadar yerleşimin sürdüğü Tabae Antik Kenti’nde Hellenistik Dönem yani kent devletlerinin kurulmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğu görülüyor.

Yapılan kazı çalışmalarında bulunan gümüş ve bronz sikkelerin, Antik dönemlerde yaşayanların kendi adına sikke bastırdıklarını gösteriyor. Kentte bulunan mağaralar incelendiğinde, içerisinde odaların bulunduğu fakat şuan bu mağaralara yaklaşmanın ya da içerisine girmenin pek mümkün olmadığı görülüyor. Kentte geçmişten bu güne devam eden yaşamda, her döneme ait eserler bulunuyor.

Öncesinde tek minaresi görünen ve yapılan kazı çalışmalarıyla bazı duvarlarının da gün yüzüne çıkan caminin hangi döneme ait olduğu bilinmezken, kentte bulunan Cevherpaşa Camii ise Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma olduğu biliniyor.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ HER ZAMAN TABAE ANTİK KENTİ'NE BEKLİYORUZ”

Tabae Antik Kenti hakkında bilgi veren Serkan Meçin, kentte restorasyon yapıldığında, mağara ve çeşitli güzel mekanların bulunduğunu söyledi. Şuan yerleşim yeri olan Kale ilçesi ve ilçenin adını aldığı Tabae yani diğer adıyla Eski Kale’nin şuanda bakımsız olduğu için fazla turist çekmediğini ifade eden Meçin, yerli ve yabancı turistleri her zaman Tabae Antik Kenti’ne beklediklerini söyledi. , kentte çeşitli faaliyetler gerçekleştirilerek daha güzel bir hal alabileceğini kaydetti.

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