'Magazin Pazarı'nda bu hafta

MEHMET ÇALIŞKAN: İrem Derici, “aldatıldım”, Cem Belevi “asla aldatmadım” dedi. Sonuçta biri fena halde yalan söylüyor. İrem Derici, aldatmanın ses kaydı olduğunu iddia etti. Ya gerçek ya da blöf. Hangisi olduğunu henüz bilmiyoruz.

Ses kayıtları yayınlanmadığı sürece kimin yalan söylediğini öğrenmemiz pek kolay değil. Benim bu olayda dikkatimi çeken konu Derici’nin Belevi’ye sarfettiği cümleler oldu. İrem Derici’nin “Bu sahtekârlık artık sıktı. Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” cümleleri yenilir - yutulur cinsten değil. Bu cümlelerden anladığım şu: İrem Derici, beraberlikleri sırasında da Cem Belevi’nin çeyrek popçu, konser dilencisi olduğunu ve sefil bir yaşam sürdüğünü düşünüyormuş. Madem Cem Belevi öyleydi de ilişkiye neden devam etti? Ayrıldıktan sonra 96 gül eşliğinde neden barıştı? 96 gül, Cem Belevi’nin olumsuz yanlarını kamufle edecek kadar güzel mi kokuyordu? Gel de o zamanki ayrılığın buram buram reklam koktuğuna inanma. İrem Derici, Cem Belevi’ye aldatıldığına yönelik kanıt sunabileceği, “beni kamuoyunun nezdinde küçük düşürdü” içerikli bir dava açsa mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacağını hiç tahmin edemiyorum. Ne var ki Cem Belevi’nin İrem Derici’ye “Bana hakaret etti, mesleki itibarımı zedeledi” içerikli dava açsa mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

