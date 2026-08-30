Dick Van Dyke, düzenli egzersiz ve esneme hareketlerinin 100 yaşında bile şart olduğunu göstermek istedi.

Efsanevi oyuncu, Instagram'da kendisini bir inversiyon masasına baş aşağı bağlanmış halde gösteren bir video paylaşarak hünerlerini sergiledi. Amerikalı oyuncu, paylaşımında, "Hareket etmeye devam et" etiketini kullandı.

Van Dyke, egzersiz videosunda, terlikli ayaklarını yukarı kaldırıp başını öne eğerek omurgasını esnetip gevşetirken yerçekimine meydan okudu.

Van Dyke'ın gücünü korumak için haftada üç defaya kadar düzenli olarak spor salonuna gidip ağırlık kullandığı, devre antrenmanı yaptığı ve özellikle karın egzersizlerine odaklandığı biliniyor.

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Geçtiğimiz günlerde eşi Arlene Silver ile yaptığı bir gezinti sırasında yürütece yaslanan Van Dyke'ın, buna rağmen spor salonu aletlerini kullanması dikkat çekici. Van Dyke, Aralık 2025'te 100'üncü yaş gününü kutladı.

Van Dyke, daha önce verdiği bir röportajda, uzun ömrünü 50'li yaşlarında sigara ve alkolü bırakmasına bağladı.

Van Dyke ve eşi Arlene Silver, 14'üncü evlilik yıl dönümlerini şubat ayında kutladı. Van Dyke ve 54 yaşındaki makyaj sanatçısı eşi Silver, 29 Şubat 2012'de evlendi.

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Geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Silver'ı genç ruhunu koruduğu için öven Van Dyke, "Beni güvende tutmaktan o sorumlu" demişti. Oyuncu, "Hayatımın her gününde, her gün beni mutlu etti. O bir neşe kaynağı. Beni şarkı söylemeye veya dans etmeye teşvik edebiliyor ve çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Ben sadece şanslıyım" diye eklemişti.

Hollywood'un deneyimli isminin, 2008'de ölen eski eşi Margie Willett'ten Christian (75), Barry (74), Stacy (70) ve Carrie (64) adlarında dört çocuğu bulunuyor.