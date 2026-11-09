Arnold Schwarzenegger'in evdeki eski hizmetçisi Mildred Patricia Baena ile yasak ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, ilk kez Profesyonel Doğal Vücut Geliştirme Birliği'nin podyumuna çıktı.

Babasının izinden giderek vücut geliştirme sporuyla ilgilene 29 yaşındaki Baena, California'nın El Segundo kentinde düzenlenen etkinlikte Klasik Fizik Açık kategorisinde beşinci oldu.

Baena, izleyicilerin tezahüratları eşliğinde çeşitli pozlar verip devasa kaslarını sergilediği bir videoyu Instagram'da paylaştı.

"BABANI GERİDE BIRAKTIN"

Mart ayında ilk vücut geliştirme yarışmasına katılan Baena, NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasında birinci olmuştu.

İlk beşe girdiği yarışmadan görüntülerini paylaşan Baena'ya takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı. Bir destekçisi, "Uzun zamandır bunun peşindesin, ünlü babayı geride bırakan nadir ünlü oğullardan biri olabilirsin" diye yazarken; bir başkası, "Sahneyi salladın. Mükemmel iş çıkardın kardeşim! Tebrikler" dedi. Bir yorumda, "Bu sadece yolculuğunun başlangıcı. İnanılmaz çalışmalarına devam et!" şeklinde bir destek geldi.

Bu Baena'nın profesyonel kariyerindeki ilk yarışması olsa da katıldığı üçüncü müsabakaydı. Baena, genel yarışmalardaki ilk çıkışını 28 Mart'ta Denver'da düzenlenen NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasında yapmıştı. 4 Nisan'da, Corona kentinde düzenlenen INBA Iron Gladiator doğal vücut geliştirme yarışmasında Classic Physique Şampiyonu ünvanını kazanarak profesyonel kartını elde etmişti.

BABASI DESTEKLİYOR

Baena, 1970 ile 1980 yılları arasında yedi kez "Mr. Olympia" ünvanını kazanan 79 yaşındaki ünlü babasının tartışmasız desteğine sahip. Schwarzenegger'in en küçük oğlu, daha önce babasının antrenman sırasında kendisine çok yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Baena, nisan ayında verdiği röportajda, "O en iyi antrenman partnerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni motive ediyor. Spor salonunda gevşemememi sağlıyor. Karbonhidrat ve kalori alımım azaldığında ve yorulmaya başladığımda, beni motive ediyor" demişti.

"KÜÇÜKKEN KİLOM NEDENİYLE ZORBALANDIM"

Baena, babasının kendisini üniversitedeyken vücut geliştirme ile ilgilenmeye teşvik ettiğini belirterek, "Babam bana vücut geliştirme ansiklopedisini verdi. Kaslarımı nasıl geliştireceğimi öğrenmeye çalışırken o dergiyi karıştırıyordum ve halter sporuna aşık oldum. Sağlıklı beslenmeye aşık oldum. Vücudu ve antrenmana nasıl tepki verdiğini öğrenmeye aşık oldum ve bu konuda çok tutkulu oldum" demişti.

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Baena her zaman formda olmamıştı ve daha önce lise spor takımlarından yaşıtlarına ayak uyduramadığı için çıkarıldığını itiraf etmişti. Küçüklüğünde kilosu nedeniyle nasıl zorbalığa maruz kaldığını da paylaşan Baena, "Çocukken, ilkokulda, ortaokulda zorbalığa maruz kaldım, lisede pek değil ama yine de hissettim. Başlangıçta lisede bir yabancı gibiydim" demişti. "İlkokulun sonundan lisenin başına kadar gerçekten çok kiloluydum. Bana en çok zorbalık eden ve kilolu olmamla dalga geçenler en yakın arkadaşlarımdı" diyen Baena, "Kendimi bulmak, kilo ve vücut yapımı değiştirme hırsını yaratmak benim için gerçekten büyük bir mücadeleydi" ifadesini kullanmıştı.

Schwarzenegger'in eski eşi Maria Shriver ve üç çocuğu

Schwarzenegger'in eski eşi Maria Shriver'dan dört çocuğu daha var. 36 yaşındaki Katherine, oyuncu Chris Pratt ile evli. 35 yaşındaki diğer kızı Christina, yapımcılıkla uğraşırken, 33 yaşındaki oğlu Patrick, oyuncu ve model. 29 yaşındaki oğlu Christopher, genellikle gözlerden uzak durmayı tercih ediyor.

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Josep Baena ve annesi

Schwarzenegger'in 71 yaşındaki Maria Shriver ile evliliği, Shriver'ın kocasının ailenin eski hizmetçisiyle bir çocuğu olduğunu öğrenmesinin ardından sona erdi. Mildred, gerçeğin Mayıs 2011'de kamuoyuna açıklanmasından kısa bir süre önce işinden ayrıldı. Joseph Baena, Schwarzenegger'in babası olduğunu 11 yaşındayken öğrendi.