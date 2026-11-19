Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk sinemasının unutulmaz aşk hikayelerinden 'Aşk Tesadüfleri Sever' üçüncü filmi ile beyaz perdeye dönüyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ı başrollerinde buluşturan, yapımcılığını Böcek Film ve Benesta'nın üstlendiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' dün akşam gerçekleştirilen gala ile ilk kez seyirciyle buluştu.

İlk filmde canlandırdığı 'Özgür' karakterine 16 yıl sonra yeniden hayat veren Mehmet Günsür, serinin hafızalara kazınan aşk hikayesini yeni bir döneme taşıyor. 'Özgür'ün yıllar içindeki değişimini ve hayatının yeni dönemini beyazperdeye yansıtan Günsür, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 16 yıl sonra 'Özgür' karakterinin ayakkabılarını yeniden giymek çok güzel bir duygu. 'Özgür'ün yaşadığı acı çok farklı bir kayıp. Dünyada pek eşi benzeri olduğunu sanmıyorum. Bir insanın, hayatını kaybeden sevgilisinin kalbiyle yaşamını sürdürmesi nasıl bir duygu? Biz de bu filmde aslında izleyicilere bu soruyu sordurmak istiyoruz.

REKLAM

Serinin yeni hikayesinde 'Mavi' karakterini canlandıran Devrim Özkan ise 'Özgür'le yolları kesişen genç bir kadının duygusal yolculuğuna hayat veriyor. Özkan, 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin kendisi için taşıdığı anlamı ve filmde yer alma deneyimini şu sözlerle anlattı: Ben de bir 'Aşk Tesadüfleri Sever' izleyicisiydim. Yıllar sonra bir oyuncu olarak bu hikayenin parçası olmak benim için çok gurur verici. Böylesine değerli isimlerle aynı sette çalışmak çok güzeldi. Ömer Hocam, İpek Hocam ve bütün oyuncu arkadaşlarımızla harika bir ekip olduk. Herkes birbirine çok yardımcı oldu. Büyüklerimizden de küçüklerimizden de çok şey öğrendik. Umarım bizim hissettiğimiz güzellikleri seyirciye de yansıtabiliriz.

REKLAM

Mehmet Günsür ile partnerliği hakkında da konuşan Özkan, "Mehmet her zaman çok saygı duyduğum ve birlikte çalışmak istediğim bir oyuncuydu. Yıllar sonra partnerim oldu. Onun gibi bir insanla aynı sahneyi paylaşmak gerçekten gurur verici. Çekimler boyunca bütün fikirlerimi dinledi, anlamaya çalıştı ve birlikte üretmemiz için bana çok yardımcı oldu. Benim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.