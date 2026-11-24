Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Barış Falay, Nişantaşı'nda düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Falay, samimi açıklamalarda bulundu. Rollerdeki kostüm ve aksesuar detaylarına verdiği öneme değinen Falay, okulda kostüm tarihi ve kostüm reji eğitimi aldığını belirterek işinin her alanında titiz davranmaya çalıştığını söyledi. Ekip çalışmasının önemine vurgu yapan oyuncu, "Bizim yaptığımız işte tabii ki her birim önemli. Işık da önemli, müzik de önemli, kostüm de önemli. Yani her şey sadece bizden ibaret değil" ifadelerini kullandı.

Yeni bir dizi hazırlığının sürdüğünü ve bir komedi filmiyle izleyiciyle buluşacağını söyleyen Falay, 27 yıldır televizyonun yanı sıra tiyatroda da her yıl en az üç dört ayrı rolle sahneye çıktığını ifade etti. Set temposunun ve fiziği zorlayan karakterlerin yıpratıcı olabildiğini belirten Falay, daha önce rol aldığı 'Ömer' dizisindeki karakteri canlandırırken yaşının üzerinde bir duruş yakalamak için kendini uzun saatler zorladığını ve toparlanmak için yardıma ihtiyaç duyabildiğini aktararak, "Şu an iyiyim, şükür" dedi.

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Dizi ve film sektöründe konuşulan krizlere ilişkin görüşlerini de paylaşan Falay, iş seçiminde maddi kaygıları ön planda tutmadığını vurguladı. Önce hikayeyi ve rolü sevmesi gerektiğini belirten oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bana bu kriz hikayesi çok anlamlı gelmiyor. Çünkü ben hiçbir işimde parayı öne koyarak pazarlık yapmadım. Önce hikayeyi sevdim, rolü sevdim, oynamak istedim. Para, işin devamında hepimizin yaşamak için mecbur olduğumuz bir kısmı. Ben hala gelecek sene iş yapmazsam ne yapacağım diye düşünenlerdenim. Bunu söyleyebilirim. Bir formül bulunacaktır. Yeter ki iş yapılmak isteniyor olsun. Ben hikayeciliğin herkese iyi geldiğine inananlardanım. Bugün diğer türlerden en büyük farkımız hikaye kuruyor olmamız. Aslında bizi farklı kılan şey bu. Bundan daha önemlisi, çağın gereğini yakalayacak hikayeleri konuşuyor olmamız. Benim için en temeli budur.