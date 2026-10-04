Behzat Uygur: Halka ulaşmayan tiyatro, tiyatro değildir

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ünlü isimler, oyuncu kadrosunda; Serdar Deniz, Emine Ün ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı 'Edi ile Büdü' adlı tiyatronun galasında objektiflere yansıdı.

Musa Uzunlar, Emine Ün ve Serdar Deniz

Oyunu izlemeye gelen Behzat Uygur, hem yeni prodüksiyon hakkındaki dileklerini paylaştı hem de tiyatro sektöründeki bilet fiyatları ve oyuncu seçimleri hakkında samimi değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı tiyatrocu dostlarını ve yeni ekibi desteklemek üzere galaya katıldığını belirten Uygur, şöyle konuştu: Yeni bir ekip, yeni bir tiyatro heyecanı. Tiyatro yapan, emek veren tüm meslektaşlarıma büyük saygı duyuyorum. Emine ile uzun yıllardır birlikte çalıştık. Şimdi onu ilk defa başka bir oyunda izleyeceğim, bu benim için de çok keyifli olacak. Çok güzel bir iş ortaya çıkacağından eminim. Yolları açık, seyircileri bol olsun.

Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur

Sektördeki yüksek bilet fiyatları ve büyük prodüksiyonların sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmasıyla ilgili gelen soruları da yanıtlayan Uygur, tiyatronun geniş kitlelere ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Oyuncu, "Büyük prodüksiyonlarda bilet fiyatlarının yüksek olması anlaşılabilir ancak halka ulaşmayan tiyatro bence tiyatro değildir. Tiyatronun sadece lüks salonlarda ya da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değil; Türkiye'nin her yerinde, tüm seyircilere haksızlık yapılmadan oynanması gerekir. Bizim tiyatrodan öğrendiğimiz en önemli ilkelerden biri budur" dedi.

Sosyal medya takipçi sayısının ve popülerliğin tiyatro oyunculuğundaki yerini değerlendiren Behzat Uygur, bu durumun bir başarı kriteri olamayacağını vurgulayarak "İyi bir oyuncunun ölçütü asla takipçi sayısı olamaz. O zaman Barcelona'da oynayan Lamine Yamal da harika bir tiyatrocu olsun, böyle şey olur mu? Tiyatro sahnesi misafirperverdir ama misafir de ne zaman kalkacağını bilmelidir. Sadece gündemde kalmak veya boş vakit değerlendirmek için tiyatro yapılmasını doğru bulmuyorum. Başarı için doğru kadro, doğru rol ve iyi bir senaryonun bir araya gelmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Erkan Can

Çekimlerinin olmadığı bir günde oyunu izlemeye geldiğini belirten Erkan Can da meslektaşlarını izleme fırsatını her zaman bulamadıklarını dile getirdi. Oyuncu, "Oyuncular birbirlerinin oyununu pek seyredemezler; iş güç oluyor, koşturuyoruz. Musa'yı (Uzunlar) sahnede ilk defa izleyeceğim" şeklinde konuştu.

Güven Kıraç ile yeni tiyatro projelerinden de bahseden Erkan Can, 'Altı Üstü İstanbul' projesinin yanı sıra Güven Kıraç ile birlikte yeni bir tiyatro oyunu hazırlığında olduklarını duyurdu. Oyunun henüz isminin netleşmediğini belirten Erkan Can, "Heyecanlıyız, ikinci oyunumuz olacak. Sonrasında turnelerimiz başlayacak" dedi. Ayrıca birlikte çalıştığı genç oyuncuların enerjisinden ve set ekibinden son derece memnun olduğunu ifade etti.

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Erkan Can, oyuncu kadrosunda kendisinin de yer aldığı bir dönemin popüler aile dizilerinden 'Mahallenin Muhtarları'nın yeniden çekilme ihtimali sorulduğunda ise "Olmaz, her şey bir sefer olur. O tadında orada durmalı" cevabını verdi.

Can, geçmişe yönelik duyduğu özlemlerinin sorulması üzerine ise "Herkes gibi ben de en çok çocukluğumu özledim. Bir yanımız hep orada kaldı" ifadelerini kullandı.