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        Haberler Magazin 'Ben Sana İnanıyorum' filminin galasında kahkaha dolu gece

        'Ben Sana İnanıyorum' filminin galasında kahkaha dolu gece

        Mahsun Karaca'nın başrolde yer aldığı Ömer Faruk Sorak imzalı komedi filmi 'Ben Sana İnanıyorum' bugün gösterime girdi. Filmin galasında kahkaha tufanı vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Kahkaha dolu gece

        MGX Film ve Safe Medya yapımcılığında, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, başrolünde Mahsun Karaca'nın yer aldığı 'Ben Sana İnanıyorum' filminin galası, dün akşam gerçekleşti. Bugün sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmin gala gecesinde oyuncular ve davetliler bir araya geldi.

        OYUNCU KADROSU VE DAVETLİLER GALADA BULUŞTU

        Sosyal medyada 'Röportaj Adam' adıyla hazırladığı mizahi içeriklerle geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından sinema projeleriyle kariyerini sürdüren Mahsun Karaca, bu kez 'Ben Sana İnanıyorum' filminde avukat Mahsun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

        Ben Sana İnanıyorum'un ilk kez izleyicilerle buluştuğu galasında Karaca, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve filmin ekibiyle birlikte davetlilerle buluştu. Geceye sinema ve televizyon dünyasından İrem Helvacıoğlu, Açelya Akkoyunlu, Bora Cengiz, Derya Pınar Ak, Cem Cücenoğlu, Asena Tuğal, Yusuf Güney gibi ünlü isimler de katılarak oyuncuları yalnız bırakmadı. Film boyunca salonda kahkahalar eksik olmazken gösterimin sonunda izleyicilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ekip, tebrikleri kabul ederek bu özel gecenin heyecanını davetlilerle paylaştı.

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        AVUKAT MAHSUN'UN BAŞI DERTTE

        Komedi ile suç dünyasını bir araya getiren 'Ben Sana İnanıyorum', genç avukat Mahsun'un kendisini hiç beklemediği olayların içinde bulmasını konu alıyor. İşlerini büyütmek için internete reklam veren Mahsun'un yolu, yeraltı dünyasının renkli isimlerinden Mümin'le kesişiyor. Mümin'in ev hapsinin ardından Mahsun'un başına kalmasıyla işler iyice karışıyor. Bir yandan Mümin'den kurtulmaya, diğer yandan tehlikeye giren kariyerini kurtarmaya çalışan Mahsun, kendisini birbirinden absürd olayların ortasında buluyor.

        Senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir'in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca'nın yanı sıra Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar yer alıyor.

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        #film
        #komedi
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