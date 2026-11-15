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        Haberler Dünyadan 'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin ölümünün ardından annesi: Seni o kadar özlüyorum ki canım acıyor

        'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin ölümünün ardından annesi: Seni o kadar özlüyorum ki canım acıyor

        34 yaşında hayatını kaybeden 'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin annesinden duygusal mesaj: Bu yeni hayata alışmaya çalışıyorum ama çok acı verici bir şekilde zor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        "O kadar özlüyorum ki canım acıyor"

        'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin 12 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından, annesi Dyna Mitte, oğlu için duygusal bir anma mesajı yayımladı.

        Dyna Mitte, oğluyla birlikte çekildikleri bir fotoğrafla birlikte paylaştığı gönderide, "Güzel oğlum, bizi terk edeli bir ay oldu. Seni o kadar çok özlüyorum ki canım acıyor" dedi.

        Dyna, 34 yaşında hayatını kaybeden oğlunun ölümünden bu yana geçen bir ay içinde hissettiği üzüntüyü anlatırken, "Bazı günler sanki bugün olmuş gibi geliyor, bazı günler ise çok uzun zaman önce olmuş gibi. Bu yeni hayata alışmaya çalışıyorum ama çok acı verici bir şekilde zor" ifadesini kullandı.

        İntihar sonucu hayatını kaybeden oyuncunun annesi, "Seni tekrar kucaklamak, o güzel gülümsemeni görmek, birlikte yaptığımız çılgın sohbetlere gülmek, sadece sana bakmak için neler vermezdim" dedi.

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        Dyna, "Seni sonsuza dek seviyorum. Lütfen bizi gözetmeye devam et. Tüm sevgimle, Annen" sözleriyle mesajını tamamladı.

        Dyna, oğlunun ölümünden hemen sonra verdiği röportajda, "Onu saat 11'de aradım. Telefona cevap vermedi, ben de öğle yemeğimi alıp ona götürmeye gittim ve işte o zaman onu buldum" demişti. Dyna, oğlunun daha önce belgelenmiş bir ruh hastalığı geçmişi olmadığı ve hiçbir zaman terapiste başvurmadığı için, trajik ölüm kararını ani bir şekilde vermiş olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.

        Dyna, "Hepimiz hayatımızda bazı kalp kırıklıkları yaşıyoruz ve hepimiz bunlarla farklı şekillerde başa çıkıyoruz. Eğer bir şey bilseydim ve farklı bir şey yapabilseydim, gerçekten yapardım. Onun hayatı için kendi hayatımı verirdim" ifadesini kullanmıştı.

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        RJ Mitte'ye üç yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulmuştu. Gerçek hayattaki serebral palsi durumu, 'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. karakterine kıyasla daha hafifti. Çocukluk döneminde fizik tedavi, bacak alçıları ve destekleyici cihazlarla tedavi görmüştü.

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        #breaking bad
        #ölüm
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