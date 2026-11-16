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        Haberler Magazin Canan Mutluer'den Haluk Bilginer açıklaması: Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum

        Canan Mutluer'den Haluk Bilginer açıklaması: Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum

        Canan Mutluer, meslektaşı Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanmasını önermesini "Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        "Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Canan Mutluer, Türk sinemasından güzellik algısı ve Türk dizilerinin başarısı üzerine konuştu. Güzellik algısının oyunculuğun önüne geçtiğini söyleyen Mutluer, "Aşırı dolgulu yüz ile seyirciye duyguyu geçiremezsiniz" dedi.

        "TÜRK OYUNCULAR ARASINDA HALİT ERGENÇ'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

        Canan Mutluer, daha sonra "Gözlerinizin gülmesi, gözlerinizin ağlaması gerekiyor. İlla salya sümük ağlamanız gerekmiyor ama gözlerinizle ifadeyi vermeniz gerekiyor. Gergin bir yüz ile bu ifadeyi veremezsiniz. Seyirciye geçmez ve seyirci terk eder. Ben o tarz isimleri izlemiyorum. Çok iyi bir izleyiciyim. Ben ekrana kitlenmişsem o iş tutuyor" ifadelerini kullandı. Canan Mutluer, Türk oyuncular arasında Halit Ergenç'i çok beğendiğini ifade ederek "Çok iyi kadın ve erkek oyuncularımız var. Halit Ergenç, muhteşem" diye konuştu.

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        "TÜRK DİYORUM!"

        Haluk Bilginer'in yıllar önce verdiği bir röportaj esnasında "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesi yeniden gündem olmuştu. "Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?" polemiği hakkında konuşan ve meslektaşının sözlerini değerlendiren Canan Mutluer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Dilinin sürçtüğünü düşünüyorum. Ben her türlü ayrıma karşıyım. Türk sineması, Türk insanı, Türk ordusu, Türk tiyatrosu... Her şeyi Türk olarak adlandırıyorum. Ancak haritada bir yer olarak gösterirken Türkiye diyebilirim. Ancak diğerlerinde Türk diyorum!

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        #oyuncu
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