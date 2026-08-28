Celine Dion iki yıl sonra ilk kez halkın karşısında

Hastalık nedeniyle sahnelere ara veren Celine Dion, sahneye dönüşü öncesinde Paris'e vardığında büyük kalabalıklar tarafından karşılandı. 58 yaşındaki Kanadalı sanatçı, iki yıl sonra ilk kez halk karşısına çıktığında, kaldığı otelin önünde kendisini bekleyen kalabalığa el sallayıp öpücük gönderirken duygusal anlar yaşadı.

Dion, şiddetli kas sertliğine ve ağrılı spazmlara neden olan nadir bir nörolojik bozukluk olan 'katı kişi sendromu' hastalığıyla verdiği zorlu mücadele nedeniyle, dünya turnesini iptal etmesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, sahneye dönmeye hazırlanıyor.

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Mart ayında, bu sonbaharda başlayacak 10 gösterilik bir Paris turnesi için yeniden sahneye döneceğini duyuran Dion, yoğun talep üzerine, gösterilerini Eylül 2026'dan Mayıs 2027'ye kadar 16 performans daha içerecek şekilde uzattı.

Dion, bu ay verdiği bir röportajda, sahneye nasıl hazırlandığını ve teşhis konulduğundan beri hastalığın üstesinden gelmeye çalışırken yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı, gösterilerine hazırlanmak için haftada üç kez 90 dakikalık pilates seansları ve bir bale topluluğuyla haftada iki kez bale derslerinden oluşan sıkı bir egzersiz programı uyguladığını söyledi.

Yıllarca süren semptomların ardından, Dion'a 2020'de, pandeminin başlangıcıyla aynı zamana denk gelen bir şiddetli atak döneminin ardından, 2022'de 'katı kişi sendromu' teşhisi konuldu.

Dion'un uzun aranın ardından 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Töreni'nde hafızalardan silinmeyecek performansa imza atmıştı. Sanatçı, aynı yıl kasım ayında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Elie Saab moda etkinliğinde şarkı söylemişti.