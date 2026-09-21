Charles Spencer: Ne Prens William'ın ne Prens Harry'nin tarafındayım

Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer, yarın çıkacak olan 'Swan Song: Diana, My Sister' adlı anı kitabında Kral Charles'a yönelik suçlamalarıyla ve kraliyet ailesine dair dikkat çekici iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Kitabın tanıtımı amacıyla dün yayımlanan BBC röportajında Spencer, yeğenleri Prens William ve Prens Harry arasındaki anlaşmazlık konusunda konuştu.

Charles Spencer

"TARAF TUTMUYORUM"

62 yaşındaki Spencer'a, William ile arasındaki soğukluk ortamında Harry'nin tarafını tuttuğu yönündeki algı sorulduğunda, Spencer her iki yeğenini de desteklediğini açıkça belirtti. Spencer, "Medyada benim Harry'nin tarafında olduğum yönünde bir algı var sanırım. Oysa ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının, ikisinin de tarafındayım" ifadesini kullandı.

"Eğer ikisinden biri bir şey isteseydi, ben de eşit derecede onların yanında olurdum" diyen Spencer, "Umarım iyi niyetli bir figür olarak, hiçbir zaman bir tarafı tutmam" diye ekledi.

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Prens William ve Prens Harry kardeşlerin ilişkilerinde bu noktaya gelmelerine yol açan, "her iki tarafta da birçok neden" olduğunu söyleyen Spencer, "Umarım bir gün bu sorun çözülür. Ama her şeyi bilmiyorum. Elbette 'Bir anne iki oğlunun birlikte mutlu olmasını ve birbirlerini sevmesini ister' demekten öteye geçersem kendimi müdahaleci hissederdim" ifadesini kullandı.

WILLIAM VE HARRY KARDEŞLER HÂLÂ KÜS

Prens Harry, eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte yakın zamanda İngiltere'ye dönmesine rağmen, hâlâ ağabeyi Prens William'la küs oldukları ve doğrudan iletişim kurmadıkları biliniyor.

CBS Sunday Morning ile yaptığı ayrı bir röportajda Charles Spencer'a, Harry'nin kraliyet ailesi ve basınla yaşadığı mevcut zorlukların, annesinin ölümünden sonra yaşadıklarıyla bağlantılı olup olmadığı soruldu. Charles, "Bazen Harry ve William arasındaki ilişkinin bu çok üzücü dönemle ne kadar bağlantılı olduğunu merak ediyorum. Çok gençti ve o zamanlar onun yasını daha nazik, daha anlayışlı bir şekilde ele almanın ona yardımcı olup olmayacağını ve herkesin daha mutlu bir geleceğe sahip olup olamayacağını merak ediyorum" dedi.

Spencer'a ayrıca, 1997'de hayatını kaybeden Diana'nın evliliği devam etseydi nasıl bir kraliçe olabileceği de soruldu. "Bence Diana gerçekten muhteşem bir kraliçe olurdu" diyen kardeşi, "O rolde bir tür süperstarın olması Britanya için çok iyi olurdu" diye ekledi.

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmadan önce hayatları üzerindeki "zehirli" olarak nitelendirdikleri medyanın etkisine dikkat çekmişti. Çift, İngiliz tabloid basınının büyük bölümüne karşı dava da açmıştı. Ağustos ayında ise yeniden İngiltere'ye taşındılar.

Spencer, çiftin medya baskısından kaçışına değinirken, bir tabloid gazetede Prens Diana ya da Harry-Meghan çiftiyle ilgili bir makaleye bakıldığında bunların benzerlik gösterdiğini ve çok rahatsız edici olabildiğini söyledi. Spencer, insanların Diana'nın örneğinden ders çıkarması gerektiğini düşündüğünü, günlük olarak bu şekilde yıpratılan herkesin hayatında yıkıcı bir etki yaratmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Diana, 1997'de Paris'te motosikletli fotoğrafçıların takibi sırasında yaşanan bir trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu olay, medyanın yıllarca onun hayatına dair ayrıntıları manşetlere taşımasının ölümündeki sorumluluğuna dair bir hesaplaşmayı da beraberinde getirmişti.

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CHARLES: DIANA'YI YAKINDA UNUTACAĞIZ

Daily Mail, geçen hafta, Spencer'ın kitabından çarpıcı bir alıntıya yer vermiş, o zamanlar prens ünvanlı olan Charles'ın Spencer'a, kız kardeşi Diana hakkında söylediği sözü aktarmıştı.

Buna göre, Charles, Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ölümünden günler sonra, henüz cenazesi gerçekleşmeden önce, "Onu yakında unutacağız" demişti.

Charles Spencer, Prens William, Prens Harry ve o dönem prens ünvanlı Charles, Diana'nın cenaze töreninde

Spencer, kraliyet ailesine yönelik ağır eleştiriler içerdiği öğrenilen kitabında, Charles ile gergin geçen telefon görüşmesini anlatmıştı. Spencer, "Prens Charles, ben müdahale etmeden öfkesini dile getirmeye devam etti. Sonra durdu. Bu duraklamanın kendini kontrol altına alma çabası olduğunu varsaydım, ancak daha sonra telefonda, her zaman Diana'ya karşı birikmiş nefretini ve dünyanın onun ölümünden bu kadar sarsılmasına duyduğu dehşeti dile getirdi" diye yazmıştı.

Charles'ın "İçin rahat olsun. Onu çok yakında unutacağız!" dediğini yazan Diana'nın ağabeyi ayrıca, "Telefonu kapatmadan önce, 'Bunu söylediğinize inanamıyorum' dedim" ifadesini kullanmıştı.