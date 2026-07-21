Charlize Theron'dan Matt Damon'ın fiziğine övgü

Charlize Theron, 'The Odyssey' filmindeki rol arkadaşı Matt Damon'ın kaslı fiziğine duyduğu hayranlığı gizlemedi.

Güney Afrikalı oyuncu, Christopher Nolan'ın yeni gişe rekorları kıran filminde Damon'ın filmdeki aşkını canlandırıyor. 50 yaşındaki Theron, 55 yaşındaki Damon'ın Yunan kralı Odysseus rolü için geliştirdiği kaslar hakkında övgüler yağdırdı.

Yeni röportajında Theron, "Onu o takım elbise olmadan da gördüm. İnanılmaz. İnanılmaz" ifadesini kullandı. Oyuncu, "Ona garip garip bakıyordum. Poposuna bakıyordum. Bunu yapmamalıydım! Bu yanlış. Harika görünüyordu, evet" sözlerini kullandı.

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ROLÜ İÇİN 14 KİLO VERDİ

Uzun süredir birlikte olduğu Luciana Barroso ile mutlu bir evliliği olan dört kız babası Damon, rolü için büyük bir değişim geçirdi. 90 kilodan 76 kiloya düşen Damon, vücut geliştirme çalışması da yaptı.

Damon, daha önce verdiği bir röportajda, ​​role yaklaşımını açıklarken, "Burada asıl önemli olan gerçekten çok formda olmak, bu da beslenme düzeninizi değiştirmek, yani genel olarak yaşam tarzınızı değiştirmek anlamına geliyor" demişti.