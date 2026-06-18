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        Haberler Magazin Cihangir Ceyhan: Bu kadar kötü niyetli olmayın - Magazin haberleri

        Cihangir Ceyhan: Bu kadar kötü niyetli olmayın

        Antalya tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Cihangir Ceyhan, konakladığı otelin fiyatı üzerinden yapılan 'lüks yaşam' eleştirilerine sert çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        "Bu kadar kötü niyetli olmayın"

        2019 yılında evlendiği eşi Fatma Funda Kurt ve oğlu İlhan Cihangir ile birlikte Antalya'da tatil yapan oyuncu Cihangir Ceyhan, sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte atıyor. Tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, bu kez paylaşımlarına gelen 'yüksek bütçeli tatil' yorumlarıyla gündeme geldi.

        Sosyal medyada, 37 yaşındaki oyuncunun gecelik fiyatları 250 bin TL ile 600 bin TL arasında değiştiği öne sürülen bir otelde konakladığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından bazı kullanıcılar, Ceyhan'ı 'lüks yaşam tarzı' üzerinden eleştirdi.

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        Yapılan yorumlar karşısında sessizliğini bozan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.

        Oyuncu açıklamasında, "Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyorsun, bir şey yapıyorsun. O kadar garip yorumlar, o kadar garip tavırlar geliyor ki... 'İnsanların gözüne sokmaya gerek yok' diyorlar. Güzel kardeşim, gelip fotoğrafın altına yorum yapıyorsun. Üstelik beni takip de etmiyorsun. Benim senin gözüne sokmak gibi bir durumum mu var? Buraya kadar gelip bir de kötü yorum yazıyorsun" ifadelerini kullandı.

        "KALBİNİZİ BU KADAR BOZMAYIN"

        Eleştirilere tepki göstermeyi sürdüren Ceyhan, "Bu kadar kötü niyetli olmayın. Kalbinizi bu kadar bozmayın. İnsanlar toplum kurallarına ya da ahlaka aykırı davranışlar sergilese belki eleştirebilirsiniz ama kendi kendinize garip gündemler oluşturmayın. Benim sizinle bir işim yok" sözleriyle sitem etti.

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