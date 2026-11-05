'Cinlerin Düğünü' 6 Kasım'da gösterime giriyor

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği 'Cinlerin Düğünü', 6 Kasım'da Türkiye genelinde gösterime giriyor. Başrollerini; Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

'CİNLERİN DÜĞÜNÜ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan filmde, düğün hazırlıkları devam ederken geçmişin üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkıyor. Yıllardır saklı kalmış anılar, aile sırları ve yüzleşilmemiş hesaplar birer birer gün yüzüne çıkarken kardeşler, yalnızca birbirleriyle değil, kendi içlerinde taşıdıkları suçluluk duygusuyla da hesaplaşmak zorunda kalıyor. Aile bağlarının, geçmişin ve kuşaklar boyunca aktarılan görünmez yüklerin izini süren 'Cinlerin Düğünü', izleyiciyi insan ilişkilerinin derinliklerine uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

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'Cinlerin Düğünü', 6 Kasım'dan itibaren 58 şehirde, 166 sinema salonunda izleyiciyle buluşuyor.

Öte yandan oyuncu İlhan Şen ile Erol Babaoğlu, filmdeki performanslarıyla geçtiğimiz hafta Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.