Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Cinlerin Düğünü' 6 Kasım'da gösterime giriyor

        'Cinlerin Düğünü' 6 Kasım'da gösterime giriyor

        Başrollerini; Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı 'Cinlerin Düğünü' 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ödüllü film 6 Kasım'da gösterime giriyor

        Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın yazıp yönettiği 'Cinlerin Düğünü', 6 Kasım'da Türkiye genelinde gösterime giriyor. Başrollerini; Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

        'CİNLERİN DÜĞÜNÜ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan filmde, düğün hazırlıkları devam ederken geçmişin üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkıyor. Yıllardır saklı kalmış anılar, aile sırları ve yüzleşilmemiş hesaplar birer birer gün yüzüne çıkarken kardeşler, yalnızca birbirleriyle değil, kendi içlerinde taşıdıkları suçluluk duygusuyla da hesaplaşmak zorunda kalıyor. Aile bağlarının, geçmişin ve kuşaklar boyunca aktarılan görünmez yüklerin izini süren 'Cinlerin Düğünü', izleyiciyi insan ilişkilerinin derinliklerine uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

        REKLAM

        'Cinlerin Düğünü', 6 Kasım'dan itibaren 58 şehirde, 166 sinema salonunda izleyiciyle buluşuyor.

        Öte yandan oyuncu İlhan Şen ile Erol Babaoğlu, filmdeki performanslarıyla geçtiğimiz hafta Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Iğdır'daki dağlara küçükbaşlar için mola noktaları

        Iğdır'da küçükbaş hayvanların kavurucu yaz sıcaklarında serinleyip su ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla dağlık meralara gölgelik ve suluklar yerleştirildi.(AA)

        #film
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        Barajlarda doluluk oranı bir gecede rekor arttı
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        O an kamerada! Markette kanlı yağma
        O an kamerada! Markette kanlı yağma
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        2053 hedefi için 500 milyar dolar yatırım gerekiyor
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Altında coşku sürüyor
        Altında coşku sürüyor
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Fox: Vance yeni bir ittifak peşinde
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!
        100 milyondan fazla insan zayıflama iğnesi kullanıyor!