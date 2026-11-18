David ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Romeo ilk kez bir filmde oynadı
David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin 24 yaşındaki oğulları Romeo, sinemada kariyer yapmak için ilk adımı attı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 17:29 Güncelleme:
Dört çocuklu David ve Victoria Beckham çiftinin ikinci oğlu Romeo Beckham, oyunculuğa ilk adımını 'Forty Love' filmiyle attı.
24 yaşındaki çiçeği burnunda oyuncu, dün Paris'te düzenlenen etkinlikte ailesinin ve kız arkadaşının desteğini aldı.
Romeo'ya kırmızı halıda kız arkadaşı Kim Turnball ile David ve Victoria Beckham ikilisi eşlik etti.
Victoria Beckham, tenis temalı romantik filmle ilk sinema deneyimini yaşayan oğlunu sarılarak kutladı.
Beckham çifti, oğullarıyla gurur duyduklarını belirtti.
Film ilk olarak 25 Kasım'da Fransa'da gösterime giriyor, ardından uluslararası sinemalarda gösterime girecek.
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Pierre-Ange Carlotti'nin yönettiği filmde Guillaume Canet, Benjamin Voisin ve Catherine Deneuve de rol alıyor.
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