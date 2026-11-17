Zorlu PSM, Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında çağdaş elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou’yu müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Caribou, 24 Kasım akşamı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Caribou, elektronik müziği farklı türler, ritimler ve duygusal katmanlarla buluşturan özgün yaklaşımıyla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer ediniyor. Polaris Müzik Ödülü kazanan 'Andorra', Grammy adaylığı elde eden 'Our Love' ve 'Resident Advisor' ile Mixmag tarafından Yılın Albümü seçilen 'Swim' albümleriyle önemli başarılara imza atan sanatçı, çağdaş elektronik müziğin en yaratıcı isimleri arasında yer alıyor.

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'Can’t Do Without You', 'Odessa', 'Sun' ve 'Home' gibi parçalarıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Caribou, 2024 yılında yayımladığı 'Honey' albümüyle büyük beğeni topladı. 2025’te 'Waiting So Long' ve 'Fred Again' ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle öne çıkan 'Facilita' teklilerini müzikseverlerle buluşturan sanatçı, müzikal üretimini farklı yaklaşımlarla zenginleştirmeyi sürdürüyor.

5 KITADA BİNDEN FAZLA KONSER

Beş kıtada binden fazla konser veren Caribou; Coachella, Primavera Sound ve Glastonbury gibi önemli festivallerin yanı sıra Hollywood Bowl, Sydney Opera House ve Roundhouse gibi prestijli sahnelerde performans sergiledi. Dört müzisyenin geleneksel ve elektronik enstrümanları bir araya getirdiği canlı performanslarında güçlü ritimleri, hipnotik melodileri ve Brian Kelly'nin ışık, Damien Roach'un video tasarımıyla buluşturan grup, dinleyicilere etkileyici bir görsel-işitsel deneyim sunuyor.