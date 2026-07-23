Fenerbahçe ve A Millî Takım'ın futbolcusu İsmail Yüksek ile mimar Esen Matraş'ın nikâh törenindeki 'baba adı' gerginliği gündemdeki yerini koruyor. Esen Matraş, nikâh memurunun "Baba adınız?" sorusuna öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in ismini vermişti.

"KIZIMIN EVLİLİĞİNİ GEÇERLİ SAYMIYORUM" DEMİŞTİ

Yaşananların ardından evliliği tanımadığını belirten Emre Matraş, şu açıklamayı yapmıştı: Yıllardır sosyal medya kullanmıyorum. Sadece cevap hakkımı kullanmak istediğim için bu hesabı açtım. Kızımı 8 yaşında bıraktım çünkü annesiyle ayrılmıştık. Annesinin mal varlığıma haciz koymasından dolayı onları satarak borçlarımı ödedim ve kızıma çiçekler gibi baktım. Bu konuyu kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. İsmail’in kızımı benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü

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İDDİALARA FOTOĞRAFLI CEVAP

Açıklamaların ardından sosyal medyada Emre Matraş için kızını terk ettiği ve onunla görüşmediği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

Eleştiriler üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Matraş, kızı Esen Matraş ile geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflarını yayımlayarak iddialara yanıt verdi.

Tartışmaların gölgesinde kalan nikâhın ardından İsmail Yüksek ve Esen Matraş çifti ise sosyal medya hesaplarından düğün karelerini paylaşarak şu notu düşmüştü: Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikâh şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana...

1975 doğumlu Emre Matraş, Türkiye'nin köklü bir deri markasına sahip olan ailenin veliahtlarından biri olarak tanınırken, 1990'lı yıllarda müzik dünyasına adım attı. 1994 yılında yayınladığı 'Yaz Aşkları' albümüyle çıkış yapan Matraş, özellikle 'Çal Çal Oyna' şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Emre Matraş, ilk evliliğini Hale Keleş ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten Esen ile Esin adında iki kızı dünyaya geldi. İlk eşinden ayrıldıktan sonra 2010 yılında şarkıcı ve sunucu Yeşim Erçetin ile nikâh masasına oturan, bu evliliği de 2015'te sona eren Matraş'ın Erçetin'den de Masal adında bir kızı bulunuyor.