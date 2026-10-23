Fatma Turgut: Çok fazla kavga çıktı

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı Fatma Turgut, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konserde yaşanan olaylar ve formunu koruma sırları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ DEFA KONSERİ DURDURMAK ZORUNDA KALDIM"

Diyarbakır'daki konserinde seyirciler arasında çıkan kavgalar nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Turgut, şu ifadeleri kullandı: Maalesef zor bir konser oldu. Çok fazla kavga çıktı. Üç defa konseri durdurmak zorunda kaldım. Orada kavga olurken şarkı söylemeye devam edemezdim. Eskiden öğretmenlik yapıyordum. Sahnede bazen öğretmen çıkıyor içimden... Daha önce başka konserimde yüzüme cisim gelmişti, yine de konserime devam etmiştim. Ancak bir kişinin yaptığı şey yüzünden tüm konseri iptal edemezdim.

REKLAM

Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı şarkıcı, formunu korumaya özen gösterdiğini belirterek, "Dikkat ediyorum bu ara yediğime içtiğime, spor da yapıyorum" dedi. Tatil planları hakkında ise yöneltilen "Tek mi gidiyorsunuz?" sorusuna, "Bunu cevaplamayacağım, yalan söyleyemem çünkü" şeklinde esprili ve kaçamak bir yanıt verdi.