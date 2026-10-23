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        Haberler Röportajlar Fatma Turgut: Çok fazla kavga çıktı

        Fatma Turgut: Çok fazla kavga çıktı

        Fatma Turgut, Diyarbakır'da verdiği konserde seyirciler arasında çıkan kavgalar nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi. Turgut, "Maalesef zor bir konser oldu. Çok fazla kavga çıktı. Üç defa konseri durdurmak zorunda kaldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        "Çok fazla kavga çıktı"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü şarkıcı Fatma Turgut, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konserde yaşanan olaylar ve formunu koruma sırları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        "ÜÇ DEFA KONSERİ DURDURMAK ZORUNDA KALDIM"

        Diyarbakır'daki konserinde seyirciler arasında çıkan kavgalar nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Turgut, şu ifadeleri kullandı: Maalesef zor bir konser oldu. Çok fazla kavga çıktı. Üç defa konseri durdurmak zorunda kaldım. Orada kavga olurken şarkı söylemeye devam edemezdim. Eskiden öğretmenlik yapıyordum. Sahnede bazen öğretmen çıkıyor içimden... Daha önce başka konserimde yüzüme cisim gelmişti, yine de konserime devam etmiştim. Ancak bir kişinin yaptığı şey yüzünden tüm konseri iptal edemezdim.

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        Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı şarkıcı, formunu korumaya özen gösterdiğini belirterek, "Dikkat ediyorum bu ara yediğime içtiğime, spor da yapıyorum" dedi. Tatil planları hakkında ise yöneltilen "Tek mi gidiyorsunuz?" sorusuna, "Bunu cevaplamayacağım, yalan söyleyemem çünkü" şeklinde esprili ve kaçamak bir yanıt verdi.

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        İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #Fatma Turgut
        #ünlü
        #şarkıcı
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