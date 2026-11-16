Almila Ada Çilsal: Her anını kalbime sakladım
İlk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başlayan oyuncu Almila Ada Çilsal, hamilelik pozlarını duygusal bir mesajla paylaştı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:59 Güncelleme:
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Almila Ada Çilsal, İhsan Çilsal ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.
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Haziran ayında müjdeli haberi duyuran 32 yaşındaki oyuncu, bebek beklediğini açıklamıştı.
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Almila Ada Çilsal, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.
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Doğuma sayılı günler kala heyecanı dorukta olan oyuncu, hamilelik sürecinde kaydettiği özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
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Fotoğraflarını duygusal bir mesaj ile yayımlayan Almila Ada Çilsal, "Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay..." ifadelerini kullandı.
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Çisal'ın paylaşımına meslektaşları; Rojda Demirer ve İlker Aksum gibi ünlü isimler "Allah bağışlasın" gibi yorumlar yaptı.