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        Haberler Magazin Almila Ada Çilsal: Her anını kalbime sakladım

        Almila Ada Çilsal: Her anını kalbime sakladım

        İlk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başlayan oyuncu Almila Ada Çilsal, hamilelik pozlarını duygusal bir mesajla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:59 Güncelleme:
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        Almila Ada Çilsal, İhsan Çilsal ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.

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        Haziran ayında müjdeli haberi duyuran 32 yaşındaki oyuncu, bebek beklediğini açıklamıştı.

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        Almila Ada Çilsal, sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.

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        Doğuma sayılı günler kala heyecanı dorukta olan oyuncu, hamilelik sürecinde kaydettiği özel kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Fotoğraflarını duygusal bir mesaj ile yayımlayan Almila Ada Çilsal, "Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay..." ifadelerini kullandı.

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        Çisal'ın paylaşımına meslektaşları; Rojda Demirer ve İlker Aksum gibi ünlü isimler "Allah bağışlasın" gibi yorumlar yaptı.

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        Öte yandan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

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