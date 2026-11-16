5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

İstanbul Esenyurt'ta, 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni 61 yaşındaki Harun Ülger, Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğü... Daha Fazla Göster İstanbul Esenyurt'ta, 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni 61 yaşındaki Harun Ülger, Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğünü ihbar etmesi üzerine bulunduğu öğrenildi. Ülger'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı (DHA) Daha Az Göster