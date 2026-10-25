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        Haberler Magazin Aydan Şener: Estetiğim yok

        Aydan Şener: Estetiğim yok

        Estetik yaptırmadığını söyleyen oyuncu Aydan Şener, "Ufak dokunuşlarla ilerliyorum, şu an gerek yok ama ileride yaptırabilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aydan Şener, Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, "Dışarı çıksam da buralara pek gelmiyorum. Sarıyer'de oturuyorum. Bugün buraya kızımla geldik. Telefon alacağız, alışveriş yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

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        Gündelik yaşamından da bahseden Şener, "Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum" dedi.

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        Sosyal medyaya bu aralar çok fazla girmediğini belirten Aydan Şener, "Arada bir soğuyorum, üzücü haberler gördüğüm için girmemeye çalışıyorum. Gelen yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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        "KENDİMLE UĞRAŞAN BİRİSİ DEĞİLİM"

        Yaşam tarzına ve bakımına da değinen 63 yaşındaki oyuncu, "Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ESTETİK YOK"

        Genç görünümüyle ilgili estetik iddialarına açıklık getiren Şener, sözlerini şöyle tamamladı: Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum.

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        #aydan şener
        #Estetik
        #oyuncu
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